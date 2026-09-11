Se realizó la segunda práctica libre de cara al Gran Premio de Madrid, que se corre en el debutando trazado de Madring. Franco Colapinto quedó 15°, sin mostrar grandes mejoras con relación a la FP1.

En la primera práctica, el piloto argentino había quedado 14° con un registro de 1m35s933. En la segunda presentación registró un mejor tiempo de 1m35s886. Por detrás de Pierre Gasly, quien quedó 11°.

El piloto de Alpine no se vio conforme, analizando con el rival de la escudería, “Estamos años luz de Los Racing Bull, tenemos que entender el por qué. Fue un día difícil” dijo, agregando además que “En la FP1 estábamos lejos, pero con mucho por mejorar. En la FP 2, no dimos un salto y lo que intentamos mejoró un poco. Perdimos un poco de carga y el auto atrás va mal. Es impredecible y raro de manejar hoy”.

Por otro lado, analizó el nuevo circuito, “Es una pista difícil, se hace casi imposible pasar a alguien. Veremos que va a ser el domingo, pero tenemos mucho para trabajar”.

Kimi Antonelli fue el más rápido en la segunda práctica con un tiempo de 1m33s662 con el Mercedes. En la primera, George Russell había liderado con 1m34s077. Por detrás del italiano se ubicaron los Ferrari: Charles Leclerc (+0s113) y Lewis Hamilton (+0s149).

El Madring representa un desafío particular para todos los protagonistas de la Fórmula 1. El trazado tiene 5,416 kilómetros y 22 curvas, con sectores de alta velocidad combinados con frenadas fuertes y una espectacular curva peraltada conocida como La Monumental.

Cronograma del GP de España:

Viernes 11 de septiembre

Práctica libre 1: 8.30 hs.(Finalizada)

Práctica libre 2: 12.00 hs (Finalizado)

Sábado 12 de septiembre

Práctica libre 3: 7.30 hs.

Clasificación: 11.00 hs.

Domingo 13 de septiembre