Está en marcha una nueva fecha del calendario de la Fórmula 1. El Gran Premio de España hace su gran retorno con un circuito nuevo y exigente para todos los pilotos. Se corrió la clasificación, donde Franco Colapinto se ubicó en el 9no lugar, quedando en zona de puntos en la largada de la carrera del domingo.

Lando Norris dio el golpe en los segundos finales y con un registro de 1:31.824, se adueñó de la pole, por delante de Kimi Antonelli (1:31.835), Max Verstappen (1:31.964) y Lewis Hamilton (1:32.013).

Franco Colapinto cerró una gran clasificación, con un tiempo de 1:32.903 quedó 9no. El argentino aventajó por 0.138 al Racing Bulls de Arvid Lindblad (10° con 1:33.041) y quedó a 1.079 del tiempo de pole de McLaren.

previamente en Q2,El piloto argentino hizo una gran última vuelta, y salta al 8° lugar sobre el cierre de la Q2. 1:33.038 fue el tiempo que lo metió en la Q3, por delante de su compañero Gasly, quien quedó en el segundo corte.

En el cierre de la Q1, el argentino cerró un giro de 1:33.963 para superar a ambos Racing Bulls y ser más veloz que su compañero Gasly (0.283), quedando 9° y el francés de Alpine figura 11° con un tiempo de 1:34.246.

Quedaron en la primera manga de clasificación: Lance Stroll de Aston Martin (22°), Ollie Bearman de Haas (21°), Valtteri Bottas de Cadillac (20°), Sergio Checo Pérez de Cadillac (19°), Fernando Alonso de Aston Martin (18°) y Carlos Sainz Jr. de Williams (17°).

El viernes en la primera práctica, el piloto argentino había quedado 14° con un registro de 1m35s933. En la segunda presentación registró un mejor tiempo de 1m35s886. quedando 15°, por detrás de Pierre Gasly, quien quedó 11°.

En el inicio de la jornada del sábado, en la tercera Práctica Libre, Colapinto avanzó en la puesta a punto del auto y mejoró su tiempo a 1:34.347 con un 11º lugar por delante de su compañero Pierre Gasly que fue 16º. Nuevamente el más veloz fue el joven piloto de Mercedes, en una sesión que se vio interrumpida por una bandera roja provocada por un despiste de Lewis Hamilton.

Madring representa un desafío particular para todos los protagonistas de la Fórmula 1. El trazado tiene 5,416 kilómetros y 22 curvas, con sectores de alta velocidad combinados con frenadas fuertes y una espectacular curva peraltada conocida como La Monumental. “Es una pista difícil, se hace casi imposible pasar a alguien. Veremos que va a ser el domingo, pero tenemos mucho para trabajar”, adelantó Colapinto, este viernes.