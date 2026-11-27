Franco Colapinto no terminó conforme con el rendimiento de Alpine en el arranque del Gran Premio de Qatar. Después de dos sesiones de entrenamientos complicadas, en las que quedó 12° y 15°, el piloto argentino reconoció que el equipo tiene mucho trabajo por delante para recuperar terreno antes de la clasificación de este sábado. Su diagnóstico fue contundente: “No fue un buen día”.

El pilarense no pudo encontrar buenas sensaciones con su A526 y enumeró varios inconvenientes que condicionaron su trabajo en el circuito de Lusail. Los problemas con los frenos, la falta de vueltas en la segunda práctica y una marcada degradación de los neumáticos en ritmo de carrera fueron algunos de los puntos que encendieron las dudas de cara al resto del fin de semana.

“Tuvimos problemas con los frenos, con la bandera roja di muy pocas vueltas y en ritmo de carrera tuvimos mucha degradación, así que tenemos mucho por entender hoy a la noche”, explicó Colapinto.

El argentino dejó en claro que no se sintió cómodo con el auto y que Alpine deberá aprovechar las horas de trabajo en los boxes para corregir el funcionamiento del monoplaza. El objetivo inmediato será dar un salto de rendimiento en la clasificación, una instancia clave para sus aspiraciones en Qatar.

“Hay que trabajar para mejorar y dar un salto en la qualy de mañana, que es muy importante”, remarcó. Y volvió a resumir su balance de la jornada con una frase que reflejó su malestar: “No fue particularmente un buen día”.

La defensa ante Piastri, uno de los pocos momentos positivos

En medio de una jornada complicada, Colapinto también tuvo un momento para destacar. Durante la segunda práctica protagonizó una pequeña batalla en pista con Oscar Piastri, piloto de McLaren, que no consiguió superarlo en uno de los intercambios.

Entre risas, el argentino valoró ese aspecto de su rendimiento, aunque rápidamente volvió a poner el foco en la velocidad del Alpine. “En la defensa estamos bien, pero hay que intentar ir un poco más rápido porque si no el domingo se va a complicar”, comentó.

El piloto también señaló que el auto tuvo un comportamiento más favorable con los neumáticos medios, aunque eso no alcanzó para compensar los problemas que aparecieron durante los ensayos. La degradación en las tandas largas será uno de los aspectos que el equipo deberá analizar antes de la carrera.

Los resultados de Colapinto y el cronograma del GP de Qatar

En la primera práctica libre, Colapinto marcó un tiempo de 1m25s409 y terminó en la 12ª posición. En la segunda sesión registró 1m25s733, resultado que lo dejó 15° en la clasificación de ese entrenamiento.

La FP2, además, estuvo condicionada por distintas interrupciones. El despiste de Pierre Gasly provocó una bandera roja y redujo el tiempo disponible en pista. También hubo inconvenientes con los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, en una tanda en la que los pilotos tuvieron menos margen del previsto para completar sus programas de trabajo.

El próximo desafío llegará este sábado, cuando Colapinto vuelva a subirse al Alpine para la tercera práctica libre y, más tarde, la clasificación. Allí buscará dejar atrás los problemas del viernes y encontrar una posición de partida que le permita afrontar con mejores perspectivas la carrera del domingo.

Cronograma del GP de Qatar (horario argentino):

Sábado 28 de noviembre: tercera práctica libre, 11.30.

Sábado 28 de noviembre: clasificación, 15.

Domingo 29 de noviembre: carrera, 13.

Después de un viernes que dejó más preguntas que respuestas, Alpine tiene una noche de trabajo por delante. Colapinto ya marcó el camino: corregir los problemas, recuperar velocidad y llegar a la clasificación con un auto más competitivo.