Durante casi dos décadas fue sinónimo de espectáculo. Gambetas imposibles, goles de colección, títulos, polémicas y una sonrisa que recorrió los estadios más importantes del planeta. Pero el Mundial 2026 podría haber sido el último capítulo de Neymar como futbolista profesional.

La temprana eliminación de Brasil frente a Noruega en los octavos de final dejó heridas profundas en la Canarinha, aunque ninguna tan significativa como la incertidumbre que rodea al máximo referente de una generación que volvió a quedarse con las manos vacías.

Según medios brasileños, Neymar se encuentra reflexionando sobre su futuro y una de las posibilidades que analiza seriamente es retirarse de la actividad. La noticia sacudió al ambiente futbolero, que observa con preocupación la posible despedida de uno de los jugadores más talentosos y carismáticos de los últimos tiempos.

El delantero llegó al Mundial entre dudas físicas luego de una larga lucha contra las lesiones. Durante los últimos años intentó recuperar la continuidad que lo convirtió en una de las grandes figuras del fútbol mundial, pero su cuerpo nunca volvió a responder como en sus mejores épocas. Aun así, hizo un enorme esfuerzo para estar presente en la máxima cita y liderar una vez más a Brasil.

La derrota ante Noruega pareció marcar un quiebre emocional. Al abandonar el campo de juego, visiblemente afectado, Neymar dejó entrever que su ciclo en la selección brasileña había llegado a su fin. Ahora, el interrogante es aún mayor: no sólo está en juego su continuidad con la camiseta verdeamarela, sino también su carrera como profesional.

Actualmente, el atacante permanece en Estados Unidos junto a su familia. Aunque tiene contrato con Santos hasta diciembre, fuentes cercanas aseguran que todavía no tomó una decisión definitiva. Sobre la mesa aparecen tres caminos: seguir en el club paulista, buscar un destino con menor exposición mediática o colgar los botines.

Las señales desde su entorno no ayudaron a despejar las dudas. Su padre publicó un emotivo mensaje en redes sociales que fue interpretado por muchos como un pedido para que no abandone el fútbol. "Hijo, sigue jugando al fútbol. Redescubre la alegría de tener el balón en tus pies. Redescubre la sonrisa en el campo", escribió.

También habló Cris Guedes, uno de sus amigos más cercanos, quien alimentó aún más las especulaciones. "Quizás este sea el último partido, quizás aún no. Si lo es, que se celebre como se merece", expresó.

A los 34 años, Neymar enfrenta probablemente la decisión más importante de su carrera. El hombre que maravilló al mundo con la camiseta de Brasil, que brilló en Barcelona junto a Lionel Messi y que se convirtió en uno de los futbolistas más reconocidos de su generación, analiza si ha llegado el momento de cerrar el telón.

Mientras tanto, el fútbol contiene la respiración. Porque si Neymar decide decir adiós, no se retirará solamente una estrella de Brasil. Se despedirá uno de los últimos grandes artistas que tuvo este deporte.