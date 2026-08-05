Neymar volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez no fue solamente por su fútbol. El crack brasileño protagonizó un tenso y explosivo episodio luego de la victoria de Santos por 1 a 0 sobre Remo, resultado que le permitió avanzar a los cuartos de final de la Copa de Brasil. Entre provocaciones, cruces verbales y fuertes acusaciones, el ex Barcelona y PSG terminó envuelto en una verdadera batalla dialéctica que se robó todos los flashes de la jornada.

La temperatura comenzó a subir una vez finalizado el encuentro. Mientras se dirigía rumbo a los vestuarios, Neymar se cruzó con futbolistas y dirigentes del conjunto local y comenzó a festejar la clasificación con vehemencia. Según trascendió, el atacante les recordó a los rivales que habían quedado eliminados y hasta se burló de ellos con gestos y bailes que no cayeron nada bien del otro lado.

La situación escaló rápidamente y provocó la reacción de integrantes de Remo. Sin embargo, quien fue más lejos fue el presidente del club, Antonio Carlos Teixeira, conocido popularmente como Tonhão. El dirigente no ocultó su enojo y lanzó una durísima acusación contra la estrella brasileña.

"El Santos no necesita de esto. Y ese vagabundo de Neymar, que es idolatrado por un montón de niños, hizo sus payasadas y encima vino a provocar", disparó el mandatario, en declaraciones que rápidamente se viralizaron en todo Brasil.

La palabra utilizada por Tonhão fue la que terminó encendiendo definitivamente la mecha. Al enterarse de los dichos, Neymar explotó de bronca y protagonizó una acalorada discusión que obligó a varias personas a intervenir para evitar que la situación pasara a mayores.

Pero el enfrentamiento no comenzó en la zona mixta. Durante el partido, el delantero ya había tenido varios cruces con los hinchas locales. Desde las tribunas le dedicaron cánticos ofensivos y el futbolista respondió enviando besos hacia los simpatizantes, un gesto que aumentó aún más la tensión en el estadio.

Más allá del escándalo, Neymar también fue determinante dentro de la cancha. Ingresó en el segundo tiempo y cambió el rumbo del encuentro. A los 28 minutos de la etapa complementaria asistió a Rony, quien convirtió el único gol de la noche y selló la clasificación del Peixe a los cuartos de final.

Una vez más, Neymar demostró que su presencia genera impacto dentro y fuera del campo de juego. Esta vez, una clasificación terminó convirtiéndose en una noche cargada de polémica, insultos y una reacción de furia que volvió a colocar al astro brasileño en el centro de todas las miradas.