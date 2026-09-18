La relación entre River y la Asociación del Fútbol Argentino volvió a quedar en el centro de la escena y esta vez fue Stefano Di Carlo quien elevó el tono. Durante una reunión de Comisión Directiva realizada en el Monumental, el presidente del club de Núñez habló sobre el vínculo con Claudio “Chiqui” Tapia y dejó una contundente definición sobre el titular de la AFA.

“Evidentemente tiene una animosidad y no quiere a River. Eso es una realidad”, lanzó Di Carlo al referirse a la relación con el máximo dirigente del fútbol argentino. Y, lejos de bajar el tono, completó: “Entonces, hay que aceptarlo y hay que dar la discusión desde la AFA, desde la política, con fundamentos”.

La frase más fuerte llegó cuando el presidente de River resumió su postura con una definición que rápidamente tomó repercusión: “Vos lo que no podés pretender es que te quiera el que no te quiere”.

Las declaraciones se produjeron ante la presencia de socios y en respuesta a una consulta del vocal de la minoría Carlos Trillo. Di Carlo defendió la decisión del club de sostener sus posiciones y no modificar determinados planteos para recomponer su participación dentro de la estructura de la AFA.

Una relación institucional, pero con diferencias de fondo

Pese a la contundencia de sus palabras, Di Carlo aclaró que River no rompió el vínculo institucional con la AFA. “Diálogo institucional hay siempre, y nunca dejó de haber”, sostuvo, y remarcó que la relación cordial entre ambas instituciones continúa más allá de las diferencias existentes.

El presidente millonario también cuestionó una práctica que, según su mirada, forma parte de una vieja lógica del fútbol argentino: la idea de que para resolver los conflictos hay que “estar adentro” y “arreglar”.

“Cuando eso te pone en conflicto con los valores tradicionales de lo que somos, de lo que representás, de lo que defendés, ‘estar adentro, acordar’ y todas esas frases hechas, cómodas, simpáticas y amigables significan renunciar a ciertos valores y resignar ciertas cosas”, expresó.

La postura de Di Carlo se vincula con la decisión que River comunicó en marzo de apartarse de las reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA, al considerar que el funcionamiento del organismo no ofrecía las garantías procedimentales necesarias para un proceso claro y previsible en la toma de decisiones.

Ponzio y la actualidad de River

La reunión de Comisión Directiva no estuvo centrada únicamente en la AFA. También se abordaron cuestiones vinculadas con el presente futbolístico e institucional del club, entre ellas el contrato de Leonardo Ponzio como entrenador, el rol de Pablo Longoria y el balance del último mercado de pases.

En el caso de Ponzio, su vínculo como entrenador del plantel profesional quedó establecido hasta agosto de 2027, en una decisión que formalizó el respaldo de la dirigencia al exmediocampista, que asumió inicialmente como interino.

Pero el tema que terminó concentrando buena parte de la atención fue la relación con la AFA. Di Carlo dejó en claro que River mantendrá el diálogo institucional, aunque sin resignar la postura que viene sosteniendo frente a la conducción de Tapia.

“No podés pretender que te quiera el que no te quiere”, insistió el presidente de River. Una frase que expone, sin demasiadas vueltas, el momento que atraviesa el vínculo entre el club de Núñez y la casa madre del fútbol argentino.