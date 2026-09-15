River atraviesa días de buenas noticias desde la llegada de Leonardo Ponzio al frente del primer equipo. Después del agónico triunfo conseguido ante Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2026, el Millonario volvió a salir a la cancha y prolongó su racha positiva con una nueva victoria, esta vez en un amistoso frente a Estudiantes de Buenos Aires.

El conjunto de Núñez se impuso 1-0 ante el equipo de Caseros en un encuentro informal de 45 minutos disputado en el River Camp. El único gol del partido fue convertido por Rafael Santos Borré, quien apareció para darle otro festejo al ciclo que encabeza Ponzio.

El resultado vuelve a mostrar una particularidad de este nuevo River: desde que el exmediocampista asumió como entrenador interino, el equipo no conoce la derrota. Ponzio consiguió tres victorias consecutivas en sus primeras presentaciones y comenzó a devolverle confianza a un plantel que necesitaba resultados después de un comienzo de semestre complicado.

La última victoria oficial tuvo además un condimento especial. River venció 2-1 a Atlético Tucumán con un gol de Thiago Almada en el tiempo de descuento, en una tarde marcada por la lluvia y el sufrimiento. Fue el tercer triunfo seguido del equipo y una muestra del carácter que el cuerpo técnico busca instalar.

Pero Ponzio no se queda únicamente con los resultados. Una de sus primeras decisiones como entrenador fue utilizar estos amistosos para mantener activo a un plantel amplio y permitir que aquellos jugadores que tienen menos minutos puedan sumar rodaje.

La metodología ya había sido utilizada luego del partido anterior, cuando River derrotó 3-0 a All Boys. Ahora, el rival fue Estudiantes de Buenos Aires y nuevamente la respuesta fue positiva: victoria por la mínima y más minutos para futbolistas que necesitan continuidad.

Para este encuentro, Ponzio puso en cancha a Ezequiel Centurión; Giovanni González, Tobías Ramírez, Lautaro Rivero y Francisco Ortega; Juan Cruz Meza, Lucas Silva, Mauro Arambarri y Lautaro Pereyra; Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán.

Mientras quienes fueron titulares ante Atlético Tucumán realizaron un trabajo regenerativo, los futbolistas que ingresaron durante el partido o no tuvieron minutos participaron del amistoso frente al conjunto de la Primera Nacional.

El objetivo es claro: llegar con un plantel competitivo y con alternativas preparadas para los próximos compromisos oficiales. River tendrá por delante el duelo ante Huracán del sábado 19 y luego deberá enfrentar a Sarmiento, después del parate por la fecha FIFA.

En ese contexto, Ponzio aprovecha cada entrenamiento y cada partido para encontrar respuestas. Los resultados, por ahora, lo acompañan: tres triunfos consecutivos desde su llegada y una nueva victoria en un amistoso que sirve para sostener la confianza.