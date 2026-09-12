River volvió a ganar y Leonardo Ponzio también volvió a sonreír. El Millonario derrotó 2-1 a Atlético Tucumán en una noche lluviosa en el Monumental José Fierro y el entrenador interino consiguió su tercera victoria consecutiva desde que asumió el cargo. Después de un partido sufrido y que se resolvió en el descuento con el gol de Thiago Almada, el técnico destacó el esfuerzo de sus dirigidos.

“Sufrimos, pero logramos ganar que es lo principal”, resumió Ponzio en conferencia de prensa, apenas terminado el encuentro. La frase reflejó lo que fue una noche complicada para River, que tuvo la ventaja, sufrió el empate del Decano y recién pudo quedarse con los tres puntos en los minutos finales.

Más allá del resultado, el entrenador valoró especialmente la intención de su equipo. “Quiero que los jugadores estén siempre cerca de la pelota y que jueguen. Les insistí para que prueben de afuera”, explicó Ponzio, quien además reconoció el desgaste que implica la propuesta que pretende instalar en el conjunto millonario.

“Es difícil mantenerse los 90 minutos por el desgaste que hacemos y a veces sufrimos los segundos tiempos, pero hicimos un muy buen partido”, sostuvo el técnico, conforme con la actuación general de sus dirigidos pese a los momentos de sufrimiento que atravesaron durante el complemento.

Equipo que gana...

La victoria tuvo además un dato particular: Ponzio volvió a repetir el mismo once inicial por tercer partido consecutivo, algo que River no conseguía desde 2023, cuando Martín Demichelis estaba al frente del equipo. La continuidad parece haber sido una de las claves para esta levantada y el entrenador mantiene la apuesta por una formación que viene respondiendo con resultados.

Ponzio también llevó tranquilidad respecto de los jugadores que no pudieron completar el partido. Sobre Tobías Andrada, autor del primer gol, explicó que su salida se produjo apenas comenzado el segundo tiempo debido a una “paralítica” y aseguró que no había “nada de qué preocuparse”. En el caso de Tomás Galván, señaló que dejó el campo por una molestia en el tobillo.

Con tres triunfos en tres presentaciones, el ciclo de Ponzio tomó impulso y ahora River ya piensa en su próximo compromiso. El Millonario recibirá a Huracán en el Monumental por la siguiente fecha del Clausura y luego llegará la primera fecha FIFA de esta etapa.

Consultado sobre la posibilidad de darle descanso al plantel durante ese período, Ponzio dejó una definición que también apunta a cuidar al grupo: “Esperemos llegar bien físicamente, soy de los que piensan que hay que tener frescura y liberar la cabeza, veremos qué pasará”.

La racha ya es una realidad y Ponzio empieza a darle forma a un River que volvió a encontrar confianza a fuerza de resultados. Tres partidos, tres victorias y una certeza que el propio entrenador remarcó después de una noche de lluvia, tensión y festejo en Tucumán: ganar era lo principal.