En el micro que trasladaba al plantel rumbo al Monumental, los jugadores decidieron homenajear al capitán con una canción que resumió, en pocos minutos, lo que significaba su partida. Al ritmo de “Beso a Beso”, de La Mona Jiménez, el plantel modificó la letra para dedicársela al rosarino y hacerle un último pedido: que no se fuera.

“Sos eterno, como lo de Qatar. No te vayas, pensalo una vez más. Te lo pide todo el Monumental”, cantaron sus compañeros.

El momento quedó registrado por Nicolás Otamendi, quien compartió el video al día siguiente. En las imágenes se puede ver a Messi visiblemente emocionado, mientras sus compañeros cantan y celebran a quien durante más de dos décadas fue el gran referente de la Albiceleste.

La escena se produjo poco antes de la que sería su última presentación con la Selección. En el Monumental, Argentina derrotó 3-0 a Benín en un amistoso y Messi tuvo una noche a la altura de su historia: marcó un gol de penal y participó con dos asistencias.

Después del partido, el capitán habló ante un estadio completamente entregado a su figura. Con lágrimas y una emoción difícil de ocultar, dejó un mensaje que marcó el cierre de una etapa inolvidable.

Messi había anunciado en agosto su decisión de ponerle punto final a su ciclo con la Selección, después de 21 años en la Mayor. Un recorrido que incluyó frustraciones, derrotas y críticas, pero que terminó de la manera soñada: con la Copa América, la Finalissima y, sobre todo, el Mundial de Qatar.

Al día siguiente de su despedida, el rosarino volvió a hablar y reconoció que le habían quedado “muchas cosas por decir”. En sus redes sociales también dejó un mensaje para los hinchas, sus compañeros y quienes lo acompañaron durante toda su carrera, con un recuerdo especial para Diego Maradona.

“Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado”, escribió.

Pero antes de ese último adiós frente a miles de personas, hubo un pedido mucho más íntimo. Sus propios compañeros, arriba de un micro y entre canciones, le dijeron lo que millones de argentinos probablemente sentían: que todavía no estaban preparados para verlo irse.