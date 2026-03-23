La semana arrancó con otro técnico argentino que se queda sin trabajo. Matías Almeyda fue despedido por Sevilla luego de la derrota ante Valencia. La dirigencia del conjunto andaluz tomó la decisión de interrumpir el contrato del Pelado, que no llegó a completar una temporada entera pese a tener contrato por tres años.

La gota que colmó el vaso fue el 0-2 como local ante un Valencia que lo arrastró inesperadamente a la pelea por el descenso, dejándolo solamente a tres puntos de la zona baja. Con 31 puntos, la campaña de los de Nervión es de las más flojas en el último tiempo y solamente ganaron uno de los últimos ocho encuentros. Los dirigentes del club sevillista ya negocian con Luis García Plaza para que asuma como reemplazante del argentino tras la fecha FIFA.

Después de que su experiencia europea comience muy bien luego de conducir dos años al AEK Atenas y ser campeón de liga en Grecia (torneo histórico porque es normalmente dominado por Olympiacos), al Pelado lo firmaron por tres años en Sevilla, sin embargo su irregular campaña, y sobre todo los últimos resultados, determinaron que los dirigentes optaran por el despido pese a la banca del presidente José María del Nido, que pretendía sostenerlo en el cargo.