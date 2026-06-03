En una sorpresiva decisión, Rosario Central despidió a Jorge Almirón de su cargo luego de apenas seis meses. A pesar de un semestre positivo, la derrota ante Estudiantes de La Plata por Copa Argentina, sumada a otras caídas en los últimos partidos, decantó en la decisión de la dirigencia del Canalla de finalizar el vínculo con el entrenador, que tenía contrato hasta diciembre.

Almirón asumió el cargo el 1 de enero por un año en reemplazo de Ariel Holan, que renunció luego de la eliminación prematura en el Torneo Clausura 2025 a manos, casualmente, de Estudiantes. El presidente Gonzalo Belloso habría tenido en cuenta la pérdida de paciencia que el DT generó en los hinchas de Central (hasta se había difundido una protesta para solicitar su despido). El flojo rendimiento del equipo en la eliminación ante River por 1-0 en las semifinales del Torneo Apertura, más la caída ante Independiente del Valle por la Copa Libertadores que postergó al equipo al segundo puesto sumaron a que la derrota frente al Pincha por la Copa Argentina fuese el final del ciclo.

Si bien el presente no era el mejor, el ex entrenador de Independiente, Lanús y Boca, entre otros, había cosechado el 62% de los puntos disputados, consiguió meter a Central en las semifinales del campeonato local y, pese a la derrota que lo dejó en segundo lugar del grupo, también cumplió el objetivo de meter a los rosarinos en octavos de final. Entre los candidatos que suenan para reemplazarlo están Gustavo Costas, Hernán Crespo y Pablo "Vitamina" Sánchez, un hombre de la casa que acaba de salir campeón con Olimpia de Paraguay.