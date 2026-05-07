Platense afrontará esta tarde-noche uno de los partidos más importantes de su semestre cuando reciba a Peñarol por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores. En Vicente López, el Calamar buscará un triunfo que lo deje muy bien parado pensando en la clasificación a los octavos de final y que le permita seguir alimentando el sueño continental.

El encuentro comenzará a las 19, se disputará en el estadio Ciudad de Vicente López y contará con el arbitraje del paraguayo Juan Benítez, mientras que Ulises Mereles estará a cargo del VAR.

Después de quedar eliminado en la primera fase del Torneo Apertura tras caer ante Estudiantes, el equipo dirigido por Walter Zunino encontró en la Copa Libertadores el gran objetivo del semestre. Y esta noche tendrá una chance enorme para empezar a encaminar la clasificación.

El Calamar ya sabe lo que es golpear a Peñarol. En la segunda fecha del grupo logró un triunfazo histórico en el Campeón del Siglo por 2-1, dejando en claro que no le pesa jugar este tipo de partidos. Ahora intentará repetir la historia, aunque esta vez con la presión y la responsabilidad de hacerse fuerte como local.

Platense llega con confianza desde lo futbolístico en la Copa y sabe que sumar de a tres puede marcar un antes y un después en el grupo. El panorama no será sencillo porque después deberá cerrar la fase visitando a Independiente Santa Fe en Bogotá y a Corinthians en Brasil, dos escenarios complejos donde cada punto valdrá oro.

Del otro lado estará un Peñarol necesitado y obligado a reaccionar. El Carbonero apenas suma un punto en el grupo y sabe que una derrota en Argentina podría dejarlo prácticamente eliminado. El conjunto uruguayo viene de empatar 1-1 ante Defensor Sporting en el torneo local y llega golpeado por un presente irregular que lo obliga a jugar una verdadera final en Vicente López.

A pesar del momento incómodo, el equipo de Diego Aguirre mantiene nombres de jerarquía y experiencia internacional, con futbolistas como Diego Laxalt, Eric Remedi y Matías Arezo, que buscarán darle peso ofensivo a un equipo que necesita ganar para seguir con vida.

Probables formaciones:

Platense: Matías Borgogno; Agustín Lagos, Mateo Mendia, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Iván Gómez, Guido Mainero, Franco Zapiola; Kevin Retamar y Tomás Nasif. DT: Walter Zunino.

Peñarol: Washington Aguerre; Matías González, Mauricio Lemos, Facundo Alvez, Diego Laxalt; Jesús Trindade, Nicolás Fernández, Eric Remedi; Gastón Togni, Leandro Umpiérrez y Matías Arezo. DT: Diego Aguirre.