Golpazo para Lionel Messi este sábado. Lo que era una noche que empezó con sonrisas por recibir su segunda Bota de Oro consecutiva en la MLS, terminó con preocupación para el astro argentino, en el objetivo de continuar en los play off. Porque en el primer partido del cruce frente a Columbus Crew, el Inter Miami jugó con uno menos por 60 minutos, perdió 3 a 0 como local y debe ganar sí o sí el segundo encuentro para forzar un tercero y seguir con vida.

"Leo" fue el más activo en el ataque de Las Garzas, particularmente, en un primer tiempo en el que creó ocasiones propias y provocó otras para sus compañeros. Sí, porque el 10 tuvo en sus pies algunas claras para abrir el marcador del Inter: un zurdazo dentro del área tras un control top y dos tiros libres (uno desde el centro y otro de la derecha) que le tapó el gran arquero Schulte.

Y también armó otras jugadas que casi terminan en gol, como por ejemplo las veces que dejó mano a mano a Telasco Segovia y Luis Suárez. Pero ambos pecaron de una ineficacia que del otro lado no existió. Porque Gonzalo Tapia, el delantero chileno que pasó por River Plate, tuvo su gran noche con un doblete.

Lo que más trascendió fue el altercado entre el trasandino y el ex capitán de la selección argentina, recibió Tapia un pelotazo en la cara de Messi en un lateral que derivó en una amarilla a ambos. Aunque quedó la sensación de que Lionel debióser expulsado.

La roja a Luján, un baldazo de agua fría para el Inter

A eso se le sumó el condicionante que sufrió el Inter antes del segundo gol: la expulsión de Gonzalo Luján. Leo la sintió: el Kily González sacó a Suárez en el entretiempo para acomodar el equipo y el ataque de Las Garzas se complicó. De hecho, la única jugada de riesgo tras la salida del uruguayo fue un disparo de Germán Berterame que se fue lejos. ¿Y quién la armó? Sí, Messi. El mediocampo del local, con un Rodrigo De Paul que disputó los 90 minutos, también padeció de los espacios que el Columbus encontró con su superioridad numérica para mantener la posesión.

Lo único positivo que se llevó el 10 es que los goles de diferencia no modificaban absolutamente nada. El viernes, el Inter deberá visitar al Columbus en el segundo de los cruces de la Primera Ronda. Si pierde, se queda afuera de forma temprana de los playoffs y no tendrá chances de repetir el título de la MLS Cup que se llevó el año pasado. Si gana, forzará un tercer y último partido en la serie, con la ventaja de que será, otra vez, en Miami.