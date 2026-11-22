La Recopa Sudamericana 2027 empezó a tomar forma. Boca Juniors le ganó este sábado 2 a 0 a Atlético Mineiro la final de la Copa Sudamericana 2026 y es el primer clasificado a la Recopa, tras la victoria conseguida en el estadio colombiano Metropolitano de Junior de Barranquilla.

Su rival saldrá del ganador de Estudiantes de La Plata y los brasileños de Palmeiras de San Pablo, que chocarán el sábado 28 de noviembre la final de la Copa Libertadores 2026, en el estadio Centenario de Montevideo en la capital uruguaya.

Recopa Sudamericana 2027: cuándo se juega y fecha

Conmebol todavía no oficializó el día en el que se disputarán ambas finales de la Recopa Sudamericana 2027, pero teniendo en cuenta las fechas de años anteriores se jugaría entre el 17 y el 24 de febrero de 2027. A su vez, como es de costumbre, este trofeo se mantendrá como el primer título internacional de Sudamérica en disputa en la temporada venidera.

Cabe recordar que la Recopa sigue manteniendo el formato de ida y vuelta para definir al campeón y no hay final única como en las Copas Libertadores y la Sudamericana. Por lo tanto, el primer partido será en La Bombonera y el segundo en el Nubank Parque o en el estadio Jorge Luis Hirschi, también conocido como el Estadio Uno del Pincharrata.