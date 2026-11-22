La asunción de Rodolfo Arruabarrena como técnico de Boca trajo paz en La Bombonera y títulos a la presidencia de Juan Román Riquelme que con su apuesta alzó al título de la Liga y ahora la Copa Sudamericana. Con estos dos títulos, el Vasco suma ya cuatro en dos períodos como entren

El segundo ciclo del ex marcador lateral izquierdo se dio en junio, durante el Mundial y al término del ciclo de Claudio Úbeda que marcó el destino deportivo del 2026 en el segundo escalafón de las competencias organizadas por la Conmebol.

Líder silencioso, pero estricto, todavía tiene un fin de año cargado de objetivos con la disputa del Torneo Clausura 2026 y la Copa Argentina (final ante Platense), pero en su historial boquense ya son siete los festejos, cuatro como entrenador y tres como jugador, en los que fue parte fundamental de la defensa del equipo de Carlos Bianchi que conquistó el Apertura 98, Clausura 99 y la Libertadores del 2000.

Luego vinieron los exitosos años en el fútbol europeo y tras su retiro una carrera como entrenador que terminó desembocando en el club de sus amores en el que conquistó el campeonato de primera división en el 2015 y la Copa Argentina de ese mismo año. Meses después, el entonces presidente Daniel Angelici lo despidió tras una seguidilla de resultados adversos.

Su revancha

El segundo ciclo como entrenador sorprendió. Su nombre no era uno de los cercanos al radar de Riquelme que había sido su compañero en diferentes planteles, incluso en el Villarreal de España. Sin embargo, la vuelta resultó todo un acierto y junto a Diego Markic y el egipcio Amr Mokhtar en el cuerpo técnico encolumnaron a la institución de cara a una nueva era que todavía no terminó su calendario.