En forma conjunta las dirigencias de Deportivo Rincón y Cipolletti decidieron modificar el día y horario del choque entre los equipos regionales previsto en el marco de la quinta fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A 2026. En principio, el partido se iba a jugar el domingo 19 a las 16.

Pero, desde las cúpulas de ambas instituciones, a sabiendas que ese día y casi a la misma hora -17- jugarán River Plate y Boca Juniors por el Torneo Apertura de la Liga Profesional de la Aasociación del Fútbol Argentino (AFA), se determinó que el encuentro entre El León del Norte y los albiengros de dispute el sábado 18 a las 16.

El cotejo se jugará en la remodelada cancha del camping del Sindicato de Pétroleo y Gas Provado de Río Negro, Neuquén y La Pampa Moisés Elías Gómez a la vera del río Colorado en el límite con la provincia de Mendoza.

Será el séptimo enfrentamiento entre ambos equipos, con tres triunfos para los neuquinos (los tres en Rincón de los Sauces), un empate (en Ciudad Deportiva en el norte neuquino) y dos triunfos para el albinegro, ambos en La Visera.

El partido a jugarse en ocho días, será el primero a llevarse a cabo en la nueva cancha del León del Norte, en el sintético flamante que tiene aprovación de la FIFA.