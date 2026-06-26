Manuel Neuer, el arquero de Alemania, sumó una nueva estadística negativa en la Copa del Mundo durante el partido del 25 de junio frente a Ecuador. En ese encuentro, que terminó con victoria ecuatoriana por 2-1, Neuer rompió el récord de partidos consecutivos recibiendo goles en Mundiales que tenía Jorge Campos.

El gol tempranero de Nilson Angulo al minuto 9 fue clave para que Neuer superara a varias leyendas del fútbol mundial que tenían ocho encuentros recibiendo anotaciones en Copas del Mundo. Según el reconocido periodista MisterChip, Neuer acumula nueve partidos seguidos con goles en contra, superando así a Campos, Jean-Marie Pfaff y Gyula Grosics.

Manuel Neuer y un podio que ningún arquero quiere

Además, con esta cifra, Neuer igualó al arquero sueco Thomas Ravelli, ubicándose en el segundo lugar de esta estadística negativa. Solo está a un partido de empatar el récord que ostenta Antonio "La Tota" Carbajal, quien recibió goles en diez encuentros consecutivos en Mundiales. Esta marca podría ampliarse para Neuer en la próxima Copa del Mundo, prevista para 2026.

Manuel Neuer extiende récord negativo en Mundiales tras derrota ante Ecuador

En el partido disputado en el Estadio de Nueva York, Alemania se puso en ventaja rápidamente con un gol de Leroy Sané al minuto 2. Sin embargo, Ecuador igualó al minuto 9 con Nilson Angulo y, luego, Gonzalo Plata anotó el gol que le dio la victoria por 2-1 al conjunto sudamericano al minuto 77.

Con este resultado, Ecuador logró la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 como uno de los mejores terceros lugares, mientras que Alemania ya había asegurado la primera posición del Grupo E.