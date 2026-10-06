“Nos hizo mejores a todos”: el emotivo video de AFA para Lionel Messi

Lionel Messi se despide de la Selección Argentina, tras 21 años con la celeste y blanca, el capitán campeón del mundo en Qatar se despide ante su gente, y AFA, inició los homenajes con un emotivo video.

Con imágenes a lo largo de todos los años de la de la selección, y los mundiales disputados, la AFA publicó un emotivo video en la cuenta de la Selección Argentina, donde despide al capitán, con un solo lema: “El mejor de todos, porque nos hizo mejor a todos”.

Cuenta la historia que un pibe nacido en Rosario llegó para cambiarnos la vida. Pero no solo por los 125 goles, por la magia de esos tiros libres. Había algo mejor, algo que ningún diario llegó a documentar. Mejor que las dos Copas América, inclusive mejor que la Copa del Mundo en Qatar. Leo, ¿sabes por qué sos el mejor del mundo? Porque en estos 22 años nos hiciste mejores. Mejores padres, mejores hijos, mejores compañeros de vida. Y, sin darnos cuenta, mientras gritábamos tus goles, repitiendo que eras el mejor de todos, vos nos hacías mejores a nosotros. Y ese es otro título más. Nos hiciste mejores nietos con cada dedicatoria a tu abuela. Nos hiciste mejores ante la adversidad, porque, a pesar de todo lo que te estaba pasando, nos llevaste otra vez a la final de un Mundial. Mirá si eso no nos hace mejores. Nos hiciste mejores con pocas palabras, cuando pusiste la historia en su lugar a los ojos del mundo, cuando dormiste abrazado a esa copa, porque nos enseñaste que nunca es tarde para soñar. Gracias, Leo. Gracias por los títulos, por los goles. Pero tu legado va mucho más allá. Porque cuando nos pregunten que es Leo Messi para nosotros, ¡Sabes lo que vamos a decir? : El mejor de todos, porque nos hizo mejores a todos.

Con 125 goles y 207 partidos, Lionel Messi encara su último partido con al Celeste y Blanca. Dos Copa América, una finalísima, un juego olímpico y campeón del mundo, los palmares del capitán.