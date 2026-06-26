La fase de grupos entra en su etapa decisiva y este viernes habrá un duelo con aroma a final en el Houston Stadium. Desde las 21, Cabo Verde y Arabia Saudita se enfrentarán por la tercera fecha del Grupo H del Mundial 2026, en un partido que puede definir uno de los boletos a los 16avos de final.

Para los africanos, la cita tiene un valor histórico. En su primera participación mundialista, Cabo Verde llega invicto tras sorprender con un empate sin goles ante España y rescatar luego un valioso 2-2 frente a Uruguay. Con dos puntos en la tabla y la ilusión intacta, los dirigidos por Bubista saben que una victoria podría convertirlos en una de las grandes revelaciones del torneo.

Del otro lado estará una Arabia Saudita que también llega obligada a sumar de a tres. Los asiáticos comenzaron su camino con una igualdad ante Uruguay, pero luego sufrieron una dura derrota frente a España, el gran favorito del grupo. A pesar de ese traspié, los saudíes dependen de sí mismos y buscarán imponer su experiencia internacional para meterse entre los mejores 32 equipos del certamen.

El contexto del Grupo H le agrega todavía más dramatismo al encuentro. España es el único equipo que logró ganar hasta el momento, mientras que el resto de los seleccionados llegan a la última jornada con posibilidades matemáticas de clasificación. Por eso, el choque entre caboverdianos y saudíes promete emociones de principio a fin.

Probables formaciones

Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Pico, Diney Borges, Sidny Lopes Cabral; Kevin Lenini, Ryan Mendes, Laros Duarte, Jamiro Monteiro; Jovane Cabral y Dailon Rocha Livramento. DT: Bubista.

Arabia Saudita: Mohammed Alowais; Saud Abdulhamid, Abdulelah Alamri, Hassan Altambakti, Moted Al Harbi; Mohammed Abu al Shamat, Mohammed Kanno, Abdullah Alkhaibari, Salem Al Dawsari; Musab Al Juwayr y Firas Al Breikan. DT: Georgios Donis.

Datos del partido

Hora: 21

TV: D Sports

Árbitro: Francois Letexier (Francia)

Estadio: Houston Stadium.