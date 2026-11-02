En una jornada vibrante, la Primera Nacional definió este lunes al último equipo descendido, y en el duelo que se llevaba las miradas, Chacarita le ganó 2-0 a Nueva Chicago y lo mandó a la B Metropolitana, salvando al otro que se juega la permanencia, Patronato, que empató sin goles ante Atlético de Rafaela en el Nuevo Monumental. De esta manera, el Funebrero se quedó en la categoría y vengó lo sucedido en 2012, cuando le tocó descender en una recordada promoción ante los de Mataderos.

Chacarita 2-0 Chicago, los goles

En la segunda parte llegaron los goles, y el Funebrero abrió el marcador para el delirio y de su gente. Alexis Domínguez llegó al fondo por derecha y sacó un centro al punto penal para que Maximiliano Meléndez establezca el 1-0 con un remate cruzado y empiece a llevar al local más cerca de la salvación.

Apenas cinco minutos después, Chacarita tomó mayor distancia por intermedio de la pelota quieta. Un centro al segundo palo de Cristian Guanca encontró el anticipo de cabeza de Nicolás Pantaleone, que la acomodó contra el segundo palo y volvió a hacer estallar el alarido tricolor en Villa Maipú.

En esta definición a todo o nada, Chacarita llegaba con 39 puntos e hizo valer su más favorable panorama asegurando su permanencia con la victoria. Los dirigidos por Sergio Rondina ayudaron a Patronato, que llegaba con 37 unidades al igual que Chicago. Con el empate de los entrerrianos ante Atlético Rafaela, el Torito disputará la próxima temporada en la Primera B Metropolitana.

El Torito se suma a los descendidos

Los otros tres descensos de la temporada ya estaban definidos antes de que se juegue esta última jornada: el primero en caer fue Güemes, que perdió la categoría en la Zona B, mientras que Acassuso y San Miguel descendieron por la Zona A. Tras la definición y su derrota ante Chacarita en Villa Maipú, Chicago jugará en la Primera B Metropolitana en 2027.