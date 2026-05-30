PSG es bicampeón de la Champions League luego de derrotar al Arsenal de Inglaterra 4 a 3 en los penales, al término de una final muy disputada y de poca inspiración individual que terminó 1 a 1 hasta en el alarque que se disputó en Budapest.

El desenlace de la temporada a nivel clubes pasó factura en el físico de los mejores nombres ofensivos que no terinaron en cancha y le fueron quitando brillo en los metros finales, sobre todo de los franceses que fueron los únicos que intentaron siempre imponerse a su rival.

Para el flamante campeón de la Premiere League, Europa siguie siendo una materia a rendir. Deberá esmerarse mucho más en ofensiva como para imponerse a rivales de la magnitud de este bicampeón brillante que sigue marcando época.

Desde los doce pasos, falló sólo Nuno Mendez en el conjunto de Luis Enrique, mientras que en el perdedor le erraron al arco Eberechi Eze y Maghalaes.

Sólo el Mundial que se pondrá en marcha en 12 días le quita al partido el cartel del “más importante del año” ya que la final entre selecciones se llevará todos los flashes en Estados Unidos.

Síntesis

PSG 1 (4): Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willam Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Desiré Doué, Ousmane Dembelé, Khvicha KvaratsKhelia. DT: Luis Enrique.

Arsenal 1 (3): David Raya; Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié, Myles Lewis-Skelly; Declan Rice, Martin Odegaard; Bukayo Saka, Leandro Trossard; Kai Havertz. DT: Mikel Arteta.

Gol: PT 5' Havertz (A). ST: 19' Dembelé (PSG de penal).

Cambios: ST 21' Jurrien Timber por Mosquera (A) y Vyktor Gyokeres por Odegaard (A), 37’ Gabriel Martinelli por Trosart (A), Noni Madueke por Saka (A) y Bradley Barcola por KvaratsKhelia (PSG), 45+5' Gonzalo Ramos por Dembelé (PSG). Alargue PT al inicio Martín Zubimendi por Havertz (A), Eberechi Eze por Skelly (A), 5’ Warren Zaire Emery por Ruiz (PSG), ST al inicio Beraldo por Vitinha (PSG), Ilya Zabarnyi por Marquinhos (PSG).

Árbitro: Daniel Siebert, Alemania.

Estadio: Puskas Arenas, Budapest. Hungría.

Crónica

Los franceses asumieron el protagonismo desde las primeras jugadas de la tarde, luego de un show de "The Killer" que precedió a la salida de los equipos al campo de juego. Sin embargo, en la primera jugada que logró correr el conjunto inglés, Kai Havertz golpeó por la izquierda del ataque a los 5 y con una potente definición al primer palo superó al arquero Matvey Safonov, quien se agachó demasiado para cubrir su ángulo.

La desventaja no desesperó al campeón parisino que, tras el gol en contra, continuó con su estilo de posesión, aunque sin generar peligro en los últimos metros. Los ingleses achicaron espacios y quedaron perfilados para la contra.

Más allá de tener la pelota, el control de la final fue del Arsenal que sobre la media hora estuvo a punto de volver a marcar en Hungría. El centro rasante de Saka por la derecha fue bien cortado esta vez por el arquero Safanov, quien recibió el golpe de Havertz en su intento por llegar a la pelota.

La mejor jugada ofensiva de PSG llegó recién a los 42 minutos, tras un desborde profundo de Nuno Mendes por la izquierda. El centro del lateral fue despejado de manera corta por la última línea del rival y, en el rebote, Fabián Ruiz desvió el cabezazo.

Al regreso del descanso en el entretiempo, ninguno de los equipos introdujo modificaciones y el trámite de los primeros minutos en el complemento profundizó el repliegue del conjunto que dirige Arteta. La mala noticia para él fueron las amonestaciones a Cristhian Mosquera y Saka.

Quien rompió con la monotonía fue el georgiano Khvicha KvaratsKhelia que rompió el cerrojo con una pared recostado por la izquierda. Mosquera cometió infracción dentro del área que valió el penal para que Dembelé igualara la final a los 19 minutos.

Con mayor resto futbolístico, PSG insistió sobre el final del partido y a los 43 tuvo la victoria en los pies del portugués Vitinha. El remate del mediocampista se fue por centímetros encima del travesaño.

El desafío físicio que representó el partido, sacó de cancha a Dembelé y KvaratsKhelia en el campeón defensor, mientras que Saka se quedó afuera por el lado de los ingleses para jugar el alargue de la final.

El alargue

El tiempo extra pareció un castigo para ambos equipos, extenuados y ya sin sus mejores nombres ofensivos por cansancio y lesiones. La primera parte del alargue no dejó emociones sobre ninguno de los dos arcos y el empate continuó inamovible, más allá que siguió siendo el equipo francés quien tomó el balón para manejar el trámite.

La ausencia de gambeteadores en ambos equipos llevó a cumplir un mero trámite reglamentario durante los últimos minutos extras. PSG lateralizó y no profundizó casi nunca, mientras que Arsenal no se preocupó mucho por la pelota. Por penales se terminará conciendo el campeón.

La previa

Sin dudas, el duelo futbolístico entre franceses e ingleses es lo más parecido a ver un duelo de la NBA en el básquet. Casi otro deporte por el estilo del equipo que dirige Luis Enrique (44 goles en la campaña) y el de su retador y compatriota, Mikel Arteta, quien en caso de ganar se convertirá en el primer campeón invicto del certamen.

Los dos españoles vienen de consagrar a sus equipos en las ligas nacionales. PSG ya abruma en la League 1, mientras que el Arsenal se alzó con la Premier League después de 22 años de espera.

El conjunto parisino tiene el plus de ser el campeón defensor de la “Orejona” y de encantar a todos con una formación de rotación posicional constante y dos delanteros destacadísimos: Dembelé y KvaratsKhelia.

Ousmane Dembelé, el último Balón de Oro, es una de las frandes figuras del PSG.

Los de Londres lograron romper la pared. La consagración en Inglaterra los ha liberado y el título europeo representaría la frutilla del postre para un ciclo de 5 años con el mismo entrenador.

Antecedentes

Los mismos clubes fueron rivales en las semifinales del 2025 en esta misma competencia. En su camino a la primera conquista del Viejo Continente, PSG ganó los dos partidos de la llave y luego goleó al Inter de Italia en Alemania.

Declan Rice, uno de los mejores mediocampistas del mundo, clave en el Arsenal inglés.

También ese título fue un suspiro inmenso para el equipo que pertenece a los árabes que continuaron por el camino del triunfo por un año más sin las mega estrellas que supieron contratar como Neymar, Kylian Mbappé y Lionel Messi.

Haciendo honor al nombre del estado húngaro que recibirá a la final, se esperan goles en el “Puskas Arena”, repleto de fanáticos de ambos países que han invadido a la capital del país europeo.

Para los fanáticos del fútbol en la Argentina, el partido se podrá seguir en directo a través del sistema de cable, pero no codificado. Espn y Fox Sports llevarán las imágenes a todo el país y el resto de América Latina.

Ecuador marcará presente en la zaga central del actual campeón. William Pacho es una pieza clave para Luis Enrique. Enfrente, otro ecuatoriano como Piero Hincapíe formará parte de la última línea, donde trabaja como especialista del cuerpo técnico liderado por Arteta el argentino Gabriel “Gringo” Heinze.