En una temporada más que positiva pese a la derrota de ayer frente a Paris Saint-Germain en la final de la Champions League, la gente del Arsenal recibió al equipo en lo que fue el desfile más concurrido de la historia del fútbol inglés. Los hinchas de los Gunners tiñieron de rojo las calles de Londres y se calcula que más de 1.5 millones de personas se reunieron para darle la bienvenida a los campeones de la Premier League a pesar de caer por penales ante los parisinos ayer en Budapest.

La Policía Metropolitana de Londres confirmó la cifra, que sobrepasa a los desfiles de campeón de Liverpool en 2025, que juntó a 750.000 personas para festejar un nuevo título de Premier League el año pasado, y también al festejo de Manchester United en 1999, que reunió a más de 500.000 fanáticos de los Red Devils luego de la obtención de la liga inglesa y la Champions League.

Luego de una enorme movilización de los Gunners hacia Budapest, que superó los 30.000 hinchas ilusionados con ver al elenco londinense levantar la Champions League por primera vez, los que quedaron en la capital inglesa más lo que retornaron con el equipo inundaron las calles bajo el lema de "el Norte de Londres es rojo". Al menos en la tarde de hoy, mucho más que solamente esa zona de la capital británica vio cómo todo el plantel del Arsenal se fundía en un abrazo imaginario con sus millones de hinchas para celebrar una gran temporada.