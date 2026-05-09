La cuenta regresiva ya empezó. El Mundial 2026 asoma en el horizonte y el planeta fútbol comienza a palpitar una edición que promete marcar un cambio de época. Porque mientras Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se preparan para, posiblemente, disputar su última gran función sobre el escenario más importante de todos, una nueva camada de figuras se alista para vivir su primera Copa del Mundo.

México, Estados Unidos y Canadá serán testigos del desembarco de jóvenes talentos que ya brillan en las principales ligas de Europa y que llegan al torneo con chapa de estrellas. Algunos no pudieron jugar antes por edad, otros quedaron afuera en clasificaciones pasadas y varios directamente explotaron después de Qatar 2022. Pero ahora tendrán su gran oportunidad.

Los nuevos cracks con sed de gloria mundialista

Uno de los nombres que se roba todas las miradas es el de Lamine Yamal. El fenómeno del Barcelona y la selección española llegará al Mundial con apenas 19 años recién cumplidos, pero con el peso futbolístico de un veterano. Desequilibrante, atrevido y decisivo, el extremo ya fue figura en la Eurocopa conquistada por España en 2024 y aparece como uno de los grandes candidatos a romperla en Norteamérica. Para muchos, incluso, ya es el mejor futbolista del planeta.

Otro que finalmente tendrá su estreno mundialista es Erling Haaland. El goleador noruego, una máquina de hacer goles en el Manchester City, logró meter a Noruega nuevamente en una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia. Tras años de frustraciones en eliminatorias, el “Androide” tendrá su primera función en el máximo escenario del fútbol y buscará trasladar su brutal capacidad goleadora a una cita donde las leyendas se escriben para siempre.

Francia, siempre candidata, también presentará caras nuevas de muchísimo peso. Michael Olise, figura del Bayern Múnich y uno de los extremos más explosivos de Europa, tendrá su debut absoluto en Mundiales después de consolidarse en la selección gala. A su lado aparece Désiré Doué, la joya del PSG campeón de la Champions League 2025, un futbolista eléctrico, encarador y con ese desequilibrio que tanto seduce a Didier Deschamps.

En Alemania, las ilusiones pasan en gran parte por Florian Wirtz. El talentoso mediocampista ofensivo se perdió Qatar 2022 por una grave lesión ligamentaria y ahora buscará revancha convertido en una de las máximas figuras del Liverpool, que desembolsó una cifra millonaria para quedarse con él. Alemania necesita volver a ser protagonista y Wirtz carga con buena parte de esa responsabilidad.

El Mundial también tendrá historias de revancha y maduración. Luis Díaz, hoy consolidado como una de las grandes figuras colombianas, recién podrá disputar su primera Copa del Mundo pese a llevar años brillando en Europa. En Rusia 2018 todavía no tenía lugar en la selección y Colombia quedó afuera de Qatar 2022. Ahora, el extremo cafetero tendrá la chance de mostrarse en el escenario que siempre soñó.

Suecia volverá a una Copa del Mundo y mucho tendrá que ver Victor Gyökeres. El delantero que explotó en el Sporting Lisboa y luego dio el salto a la Premier League fue decisivo en el repechaje europeo y llega con la presión de ser el hombre gol de su selección. Potencia física, agresividad y olfato de área para un atacante que buscará dar el golpe.

Y claro, Inglaterra también se ilusiona con una nueva camada liderada por Cole Palmer. El cerebro ofensivo del Chelsea y una de las grandes apariciones del fútbol inglés tendrá su estreno mundialista luego de transformarse en figura total de los Blues y MVP del Mundial de Clubes 2025. Talentoso, gambeteador y con personalidad para asumir protagonismo en partidos pesados, Palmer aparece como una de las cartas fuertes de los ingleses para cortar décadas de frustraciones.

Pero la lista no termina ahí. El Mundial 2026 también podría marcar el debut de futbolistas que atraviesan un presente espectacular como Arda Güler, Kenan Yildiz, Scott McTominay, Martín Zubimendi o los argentinos Nico Paz y Valentín Barco, dos jóvenes que empiezan a asomar como opciones reales para la Selección Argentina.

El fútbol mundial empieza a cambiar de protagonistas. Y mientras las viejas glorias buscan una última danza, las nuevas estrellas ya se preparan para tomar el control del escenario más grande de todos.