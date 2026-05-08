Valentín Señorans, estudiante de Ingeniería de Informática de la Universidad Nacional de Mar del Plata, desarrolló una aplicación móvil que busca revolucionar el tradicional intercambio de figuritas para el álbum del Mundial 2026. La herramienta, llamada “StickerSwap”, utiliza tecnología de geolocalización para conectar a coleccionistas que estén a menos de tres kilómetros entre sí.

Disponible para dispositivos iOS y Android, StickerSwap permite a los usuarios cargar en su perfil las figuritas que tienen repetidas y las que aún necesitan. A través de una interfaz que recuerda a las aplicaciones de citas como Tinder, los coleccionistas pueden deslizar perfiles, dar “like” y lograr un “match” cuando coinciden en sus necesidades, lo que habilita un chat para coordinar el intercambio.

En su versión gratuita, la app ofrece hasta siete “likes” diarios, chat con los contactos generados y la posibilidad de administrar el inventario personal de figuritas. Por otro lado, existe un plan premium, que cuesta 5 mil pesos mensuales, y que desbloquea funcionalidades adicionales como filtros avanzados, “likes” ilimitados y acceso a un foro exclusivo para usuarios.

StickerSwap representa una innovación en la forma de conectar a los coleccionistas, facilitando el intercambio local mediante un sistema intuitivo y moderno. Su creador espera que esta aplicación se convierta en una herramienta imprescindible para quienes deseen completar sus álbumes con mayor facilidad y rapidez.