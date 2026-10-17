A los 44 años, Rodrigo Palacio volvió a ser noticia por su presente deportivo, aunque esta vez no tiene que ver con goles ni con gambetas. El exdelantero de Boca Juniors y de la Selección Argentina se sumó a la Liga Intermedia de Tres Arroyos para jugar al básquet con Tresa Básquet, equipo con el que consiguió una victoria clave para meterse entre los cuatro mejores del certamen.

El conjunto derrotó a La Torcacita por 73-54 y aseguró su lugar en las semifinales. En ese encuentro, Palacio fue titular, ocupó la posición de base y lució la camiseta número 27 con su nombre en la espalda. Su participación no pasó inadvertida y volvió a mostrar una faceta deportiva que durante años quedó relegada por su exitosa carrera como futbolista.

Quienes estuvieron presentes destacaron su desempeño dentro de la cancha y la cercanía que mantuvo con los aficionados. “Físicamente se lo vio muy bien, hizo varios puntos. Siempre humilde, se sacó fotos con todos”, relató el fotógrafo Juan Videira, del medio especializado Salto Inicial, al describir la actuación del exjugador.

El nuevo deporte que disfruta Rodrigo Palacio

Aunque su regreso al básquet puede sorprender a quienes lo recuerdan por sus goles, la relación de Palacio con esta disciplina viene desde mucho antes de su consagración en el fútbol. Nacido en Bahía Blanca, ciudad reconocida por su tradición basquetbolística, practicó el deporte durante su infancia y llegó a jugar en La Falda Básquet, antes de orientar definitivamente su carrera hacia la pelota.

Su recorrido futbolístico lo llevó a vestir camisetas importantes, pero su paso por Boca Juniors ocupa un lugar especial en su trayectoria. Con el equipo de la Ribera conquistó ocho títulos, entre ellos cinco internacionales y la Copa Libertadores 2007, una de las consagraciones más recordadas de aquella etapa. Más tarde continuó su carrera en Italia, donde permaneció durante más de una década.

Además, Palacio representó a la Selección Argentina en los Mundiales de Alemania 2006 y Brasil 2014. En este último torneo, su nombre quedó asociado a una oportunidad de gol en la final frente a Alemania, que terminó con la derrota argentina por 1-0 en tiempo suplementario. Aquel episodio contrastó con los numerosos momentos destacados que protagonizó durante su extensa trayectoria.

El nuevo deporte que disfruta Rodrigo Palacio

Tras ponerle punto final al fútbol profesional en 2022, el exatacante comenzó a explorar nuevamente su vínculo con el básquet. Durante su etapa en Italia llegó a jugar para Garegnano, equipo de la Serie D, y ahora volvió a competir en territorio argentino. Su experiencia demuestra que el retiro de una disciplina no necesariamente significa abandonar la actividad deportiva.

Hoy, Rodrigo Palacio disfruta de un nuevo desafío con Tresa Básquet, lejos de los estadios multitudinarios y de la presión que acompañó sus años como delantero. A los 44, la antigua figura de Boca y de la Selección encontró en el básquet una oportunidad para seguir compitiendo y recuperar una pasión que lo acompañó desde chico.