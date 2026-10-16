La vida lejos de las canchas también tiene sus lujos y Lionel Messi encontró en el mundo náutico una alternativa para disfrutar de sus momentos de descanso. Junto a Antonela Roccuzzo, el capitán argentino incorporó a su patrimonio un Sunreef Ultima 88, un yate que se distingue por su diseño moderno, sus ambientes amplios y una distribución pensada para combinar intimidad y entretenimiento durante las travesías.

La embarcación fue desarrollada por Sunreef Yachts, un astillero reconocido por sus propuestas de alta gama. El modelo pertenece a la línea Ultima, que busca reunir distintas características en una misma estructura, con espacios interiores confortables y sectores exteriores que permiten aprovechar al máximo el contacto con el mar. La propuesta apunta a una experiencia en la que la navegación y la vida a bordo se complementan.

Uno de los principales atractivos del barco es la suite principal, un ambiente que se destaca por sus dimensiones y por el nivel de privacidad que ofrece. El dormitorio dispone de un sector exclusivo de bienestar que incluye un sauna privado, un detalle que suma una prestación poco habitual en embarcaciones convencionales. La distribución fue concebida para que Messi y su familia cuenten con un espacio propio durante sus estadías en alta mar.

El nuevo lujo de la familia Messi

El interior también contempla cuatro camarotes para invitados, una característica que permite recibir a familiares y acompañantes sin perder comodidad. Los espacios compartidos, por su parte, incorporan superficies vidriadas que favorecen la entrada de luz natural y mantienen una conexión visual permanente con el paisaje. De esta manera, el diseño busca evitar que los ambientes interiores queden desconectados del entorno marítimo.

Otro de los sectores destacados es el Ocean Lounge, ubicado en la zona posterior. Este ambiente amplía las posibilidades de disfrutar del exterior gracias a sus plataformas laterales abatibles, que permiten extender el espacio disponible hacia el agua. Se trata de una de las áreas centrales del concepto del yate, ya que facilita tanto los momentos de descanso como las actividades recreativas en contacto directo con el mar.

La embarcación también cuenta con un sector destinado al equipamiento náutico, con lugar para guardar motos acuáticas y otros elementos utilizados durante las salidas. En la parte trasera, una plataforma de grandes dimensiones incorpora escaleras que permiten ingresar al agua y regresar a bordo con mayor facilidad. Estas características convierten a esa zona en uno de los puntos más funcionales para quienes buscan combinar navegación y entretenimiento.

El nuevo lujo de la familia Messi

Las cubiertas superiores completan la propuesta con amplias superficies al aire libre, preparadas para descansar, compartir comidas y disfrutar de reuniones sociales. La distribución de estos sectores permite aprovechar diferentes momentos del día, desde las horas de sol hasta las jornadas de navegación más tranquilas. En ese sentido, el Sunreef Ultima 88 apuesta por integrar los espacios abiertos con las comodidades interiores.

Así, el nuevo yate de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo reúne características que van más allá de su apariencia sofisticada. La suite con sauna, los camarotes para visitantes, el Ocean Lounge y el acceso directo al agua definen una embarcación orientada al confort y la privacidad. Un refugio flotante que suma una nueva dimensión a las alternativas de descanso del futbolista y su familia, con el mar como protagonista.