La Selección Argentina perdió 1-0 ante España en la final del Mundial 2026 y finalizó como subcampeona del mundo. El equipo dirigido por Lionel Scaloni cerró un torneo en el que fue protagonista por sus remontadas, su capacidad competitiva y una identidad asociada a la frase "Nunca subestimes el corazón de un campeón".

El encuentro decisivo consagró a España como campeón del mundo, en un partido donde Argentina no pudo revertir la desventaja. Más allá del resultado, la campaña argentina quedó vinculada a un concepto deportivo que resume la resistencia de un equipo que nunca dejó de competir.

La expresión "Don't ever underestimate the heart of a champion", pronunciada por Rudy Tomjanovich en 1995 tras el título de los Houston Rockets en la NBA, volvió a tomar fuerza durante el Mundial 2026 para describir al conjunto argentino y su recorrido hasta la final.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, posteó su versión de la frase: "Nunca subestimes el corazón de un argentino".

Argentina cerró el Mundial 2026 con una final ante España

Argentina terminó su participación en el Mundial 2026 con una derrota ante España por 1-0 en la final, en un partido que definió al nuevo campeón del mundo.

El seleccionado argentino no pudo alcanzar un nuevo título, pero completó una campaña que estuvo marcada por partidos de alta exigencia y una característica que se repitió durante todo el torneo: la capacidad de mantenerse en competencia incluso en situaciones adversas.

El resultado final dejó a España en la cima del fútbol mundial y a Argentina como subcampeón, en lo que también pudo haber sido el último partido de Lionel Messi en una Copa del Mundo.

La frase que acompañó una campaña llena de obstáculos

Durante el Mundial, una frase comenzó a repetirse para explicar el recorrido argentino:

Nunca subestimes el corazón de un campeón.

La expresión apareció después de varios partidos donde Argentina tuvo que reaccionar ante escenarios complicados.

En los 16avos de final, superó a Cabo Verde por 3-2 en un encuentro más complejo de lo esperado.

Luego protagonizó una de las remontadas del torneo ante Egipto, cuando perdía 2-0 hasta el minuto 79 y terminó ganando 3-2.

En cuartos de final venció a Suiza, y en semifinales logró otra remontada memorable frente a Inglaterra: cayó 1-0 hasta los minutos finales, pero marcó a los 85' y 92' para avanzar.

Ese recorrido convirtió la frase en una de las explicaciones más utilizadas para describir al grupo de jugadores y al cuerpo técnico.

El origen de "Nunca subestimes el corazón de un campeón"

La frase no nació en el fútbol.

Su origen se remonta a 1995, cuando Rudy Tomjanovich, entrenador de los Houston Rockets, pronunció una de las declaraciones más recordadas de la historia de la NBA.

Rudy Tomjanovich, entrenador de los Houston Rockets a mediados de los 90.

Después de conquistar el campeonato frente al Orlando Magic, Tomjanovich tomó el micrófono y dijo:

"Don't ever underestimate the heart of a champion."

La traducción más conocida es:

"Nunca subestimes el corazón de un campeón."

No era una frase motivacional preparada.

Era una respuesta a quienes habían descartado a Houston durante toda la temporada.

Por qué los Rockets de 1995 inspiraron esa frase

Los Rockets llegaban como campeones defensores, pero no eran favoritos.

Habían terminado la temporada regular con un registro de 47-35, apenas como el sexto mejor equipo de la Conferencia Oeste.

En los playoffs eliminaron a varios equipos considerados candidatos:

Utah Jazz

Phoenix Suns de Charles Barkley

San Antonio Spurs de David Robinson

En las Finales derrotaron 4-0 al Orlando Magic de Shaquille O'Neal y Anfernee Hardaway.

La historia tuvo además un capítulo especial: Michael Jordan ya había regresado a los Chicago Bulls en 1995, luego de su retiro temporal, pero Houston igualmente logró conquistar el campeonato.

La conexión entre Houston y Argentina

La relación entre aquella frase y la Selección Argentina no está basada en títulos similares, sino en una característica común: la capacidad de competir cuando el contexto parece desfavorable.

Los Rockets de Tomjanovich no eran el equipo señalado para ganar.

Argentina tampoco tuvo un camino sencillo hacia la final del Mundial 2026.

Ambos casos quedaron asociados a una misma idea deportiva: el talento importa, pero la mentalidad competitiva puede cambiar una historia.

Messi y el cierre de una etapa histórica

La final ante España también estuvo marcada por la posibilidad de que haya sido la última participación mundialista de Lionel Messi.

El capitán argentino disputó su sexta Copa del Mundo y cerró otro capítulo de una carrera que ya forma parte de la historia del fútbol.

Aunque Argentina no consiguió levantar el trofeo, el torneo volvió a mostrar la continuidad de una generación que, bajo la conducción de Scaloni, transformó la competitividad del seleccionado.