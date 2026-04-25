La Ciudad de Buenos Aires vive horas a puro motor en la previa del Road Show de Franco Colapinto. En diferentes puntos emblemáticos, el color del piloto argentino se vive, ya que se con imágenes, mensajes y hasta el “Paseo” del Alpine por el Obelisco.

Carteles por la ciudad, y Subte, de las diferentes empresas que patrocinan el evento, vistieron la ciudad capital de rosado y Azul, con la bandera Argentina, y el nombre de Franco Colapinto.

EL planetario fue uno de los principales centro de bienvenida. La esfera iluminado con los colores del piloto, el 43 en gran tamaño y el mensaje “Bienvenido Franco a la Ciudad más linda del mundo”.

Por otro lado, en el Obelisco, se hizo la presentación del Lotus E20 de 2012, auto que usará el argentino en la exhibición, con motor Renault V8 y el branding de Alpine.

Se espera más de 500 mil espectadores al evento que significará el retorno de un Fórmula 1 a las calles argentinas y con un piloto propio. El piloto de Alpine hará cuatro salidas al circuito callejero que irá desde Avenida Libertador y Sinclair hasta Casares/Ugarteche, y por un tramo de la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador, pasando por el Monumento a los Españoles. La primera será a las 12:45, la segunda a las 14:30, otra a las 15:15 y el final, a las 15:55 en un bus descapotable.

El ingreso al público será desde las 9 am a los diferentes sectores. Habrá dos escenarios, pantallas gigantes. Tocarán artistas como Soledad y Luck-Ra, además de DJ´s.