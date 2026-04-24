De alguna manera, el Road Show de Franco Colapinto es una carta de presentación ante la Fórmula 1 Siglo XXI de lo que Argentina podría provocar ante un posible regreso oficial de la categoría al país.

El piloto de Alpine se ha convertido en un embajador en este sentido y la pasión generada por los fanáticos alrededor del mundo permitieron esta exhibición que se vivirá desde el domingo por las calles de Buenos Aires.

Instalado en la Capital Federal, el número 43 de la grilla actual de la máxima categoría de automovilismo en el mundo brindó una conferencia de prensa y allí proyectó lo que sería recuperar una parada oficial para el país. “Correr un GP en la Argentina es una de las cosas que más quiero en esta vida”, expresó Colapinto.

Los ingenieros del equipo Alpine trabajaron especialmente para el Road Show de Colapinto en Buenos Aires.

Todavía sin ninguna certeza, lo primero que hizo el país para que ello suceda fue poner manos a la obra en el Oscar y Juan Gálvez. Justamente allí, el protagonista de toda esta historia, estuvo el jueves para ver en persona las remodelaciones. “Es una obra muy grande que era necesaria para que vuelva la Fórmula 1 al país. Tiene mucho trabajo por delante, pero están haciendo todo lo correcto para proyectar hacia el 2027-2028".

Medio millón de espectadores

Según las estimaciones oficiales, en el Road Show del próximo domingo habrán no menos de 500 mil personas en las calles de Buenos Aires.

Para todos ellos se abrirán los vallados oficiales del trayecto a las 8:30 y se colocarán 7 pantallas gigantes por diferentes sectores de la ciudad.

“Es muy importante para demostrar todo lo que se puede general alrededor de la Fórmula 1. Estoy contento que mi familia pueda verme de cerca vestido como piloto”, expresó entre sonrisas el nacido en Pilar.

Para finalizar, reconoció estar metido de lleno en la reanudación de la temporada que será en Miami, pero reconoció: “Volver a Argentina es especial, me recarga y me hace volver a poner los pies en la tierra”.