Cuando Argentina y Cabo Verde salten al campo de juego del Hard Rock Stadium no solo estarán frente a frente dos selecciones que buscan un lugar en los octavos de final del Mundial 2026. También chocarán dos mundos completamente distintos.

De un lado estará el vigente campeón del mundo, una potencia repleta de figuras que brillan en los clubes más importantes de Europa y liderada por Lionel Messi, el hombre que cambió para siempre la historia reciente de la Selección. Del otro aparecerá la gran Cenicienta de la Copa del Mundo: un equipo debutante, humilde y desconocido para gran parte del planeta fútbol, que ya consiguió lo que parecía imposible y ahora sueña con seguir rompiendo pronósticos.

Los números reflejan esa diferencia de manera brutal. Según el sitio especializado Transfermarkt, el plantel argentino tiene una cotización estimada de 807,5 millones de euros. En contraste, el seleccionado caboverdiano alcanza los 51,55 millones. Una distancia que supera los 750 millones de euros y que convierte a este cruce en uno de los más desiguales del torneo desde el punto de vista económico.

La comparación se vuelve todavía más llamativa al observar algunos nombres. Julián Álvarez, tasado en 100 millones de euros, vale casi el doble que todo el plantel de Cabo Verde junto. Enzo Fernández aparece con una valoración de 90 millones, mientras que Lautaro Martínez alcanza los 85 millones.

Incluso Lionel Messi, que a sus 39 años sigue siendo el faro futbolístico de la Albiceleste, posee una cotización individual cercana a los 15 millones de euros, una cifra similar a la del jugador más valioso de la selección africana.

En Cabo Verde, el futbolista con mayor valor de mercado es el defensor Logan Costa, del Villarreal español, tasado en 15 millones de euros. Detrás aparecen Kevin Pina, con 11 millones, y Wagner Pina, con una valoración cercana a los 5 millones.

Sin embargo, el fútbol suele tener una costumbre peligrosa para las estadísticas: no entiende de billeteras. Si así fuera, Cabo Verde jamás habría llegado hasta esta instancia. El conjunto africano se convirtió en una de las grandes historias de este Mundial gracias a su orden, disciplina táctica y capacidad para competir contra rivales que, en los papeles, parecían muy superiores.

Por eso, aunque los números favorecen ampliamente a Argentina, en la Albiceleste nadie se confía. Scaloni sabe que los millones no hacen goles y que los antecedentes recientes del torneo demostraron que las sorpresas están a la orden del día.

Esta noche, cuando la pelota empiece a rodar, los más de 750 millones de euros de diferencia quedarán guardados en una planilla. Allí solo contará quién juegue mejor. Argentina pondrá sobre la mesa su jerarquía y su historia; Cabo Verde, la ilusión de seguir protagonizando el cuento más inesperado del Mundial.