Previo al partido Argentina vs Cabo Verde, bloquearon sitios web que transmitían ilegalmente partidos del Mundial 2026

El avance de la piratería digital durante el Mundial 2026 derivó en un operativo judicial que culminó con el bloqueo de 14 sitios web que retransmitían de manera ilegal partidos del torneo más convocante de FIFA y señales de televisión paga en Argentina. La medida fue ejecutada por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y la Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet (NIC Argentina), tras órdenes emitidas por distintos juzgados nacionales en el marco de investigaciones penales vinculadas a la violación de derechos de transmisión.

Investigación judicial y bloqueo de plataformas ilegales

Las actuaciones se desarrollaron en expedientes que tramitan ante las Fiscalías Nacionales en lo Criminal y Correccional N°29, N°31 y N°52. Las pesquisas tuvieron como punto de partida investigaciones preliminares realizadas por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), que detectó una serie de sitios y plataformas digitales dedicadas a retransmitir sin autorización encuentros de la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México y distintas señales televisivas.

A partir de las pruebas reunidas, los jueces José Miguel Guerrero, Javier Sánchez Sarmiento y Carlos Manuel Bruniard autorizaron medidas para impedir el acceso a los contenidos. Las acciones incluyeron el bloqueo de transmisiones y la baja de registros de dominios utilizados para difundir el material de manera ilegal.

La “Operación Tarjeta Roja” contra la piratería durante el Mundial 2026

El procedimiento se desarrolló dentro de la denominada “Operación Tarjeta Roja”, una iniciativa internacional orientada a combatir la piratería digital durante la Copa del Mundo FIFA 2026.

La acción es coordinada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Unidad de Cibercrimen de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, con la participación de distintos países de América Latina. El objetivo es detectar y desarticular plataformas que distribuyen contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual sin autorización.

Qué plataformas estaban bajo investigación

Entre las investigaciones impulsadas por la UFECI figuran las plataformas conocidas como Stella TV y Tele Latino, además de diversos sitios asociados a Futbol Libre, una estructura digital que ya había sido objeto de investigaciones judiciales en 2022.

Las tareas contaron con la colaboración del Cuerpo de Investigadores Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se complementaron con denuncias presentadas por representantes de empresas prestadoras de televisión por cable, IPTV y servicios de suscripción.

Con los elementos reunidos, las fiscalías avanzaron con las presentaciones judiciales que permitieron obtener las autorizaciones necesarias para interrumpir las transmisiones ilegales y bloquear el acceso a los sitios investigados.