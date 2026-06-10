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Desde los 12 pasos

Ocho años después, Messi tuvo su revancha con Islandia y dejó una señal que ilusiona a toda la Argentina

En el triunfo 3-0 de Argentina ante Islandia, el capitán de la selección entró de gran forma, sacándose una pequeña espina que tenía del Mundial de Rusia.

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Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Miércoles, 10 de junio de 2026 a las 12:19
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Messi falló en el Mundial 2018, tuvo revancha desde los 12 paso 8 años después ante Islandia

La selección Argentina jugó su segundo y último amistoso preparativo de cara a la Copa del Mundo que inicia el jueves, y que tendrá a la Argentina jugando el martes. En el triunfo 3-0 sobre Islandia, Messi marcó apenas entró y desde los 12 pasos, situación que trajo el recuerdo del fatídico debut en el Mundial del 2018.

Cuando todo anda mal, el final claramente seguirá por esa tendencia. Y en contrapartida, cuando las cosas andan bien, todo va sobre ruedas. Para Lionel Messi el partido con Islandia dejó más que un simple amistoso, porque además del encuentro con el hijo de un ex compañero, también tachó una “materia pendiente” que tenía contra el seleccionado nórdico.

El 16 de junio del 2018, la selección de Sampaoli debutaba en la cita mundialista de Rusia ante el debutante Islandia, equipo que en los papeles debía ganarle. Se puso en ventaja con tanto de Sergio Agüero, pero a los 45´de igualó Finnbogason para los europeos.

En un cotejo donde Argentina no le encontraba la vuelta, llegó un penal a los 62 que pudo ser el desnivel para los sudamericanos, pero el clima tenso contagió al diez, quien abrió la pierna y encontró la gran respuesta de Halldórsson, quien le contuvo el disparo.

Casi 8 años después, y un panorama totalmente diferente al de Rusia, la selección Argentina volvió a disputar un cotejo ante Islandia, esta vez como preparativo previo a la gran cita donde defenderá el título conseguido en Qatar 2022.  Messi ingresó en el segundo tiempo, y en la primera que tocó metió una gran asistencia para Lautaro Martínez quien fue derribado dentro del área. La revancha llegó rápidamente, y el capitán no fallo: con un disparo potente, levemente hacia la izquierda del arquero, alto, puso el 2-0 parcial.

Con el tanto, Lionel Messi alcanzó los 117 goles con la selección Argentina, siendo el máximo goleador histórico del conjunto albiceleste. En amistosos marcó 51, sumando 14 en Copa América, 28 en Eliminatorias y 13 en la Copa del Mundo, donde buscará alcanzar los 16 de Klose, máximo artillero.

 

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