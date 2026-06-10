El pasado y el presente de Lionel Messi se encontraron de una forma curiosa luego del triunfo de Argentina 3-0 ante Islandia. Un jugador de islandés se le acercó y le tiró los años encima con un recuerdo. Se trata de Daniel Gudjohnsen, delantero e hijo de Eidur, ex compañero del astro argentino en el Barcelona.

La nota de color se dio en el cierre del cotejo en el Jordan-Hare Stadium de Alburn. En el saludo post cotejo un joven se quedó hablando con el capitán argentino y generó una curiosa reacción suya que terminó con un abrazo cordial. El hijo de Gudjohnsen, hoy largamente retirado y con 47 años con el que Messi compartió plantel tres temporadas, le trajo el recuerdo de aquellos tiempos en el club blaugrana.

“Me dijo, ‘¿te acordás quién soy?’. La verdad que me sorprendió en ese momento. Después me dijo que era el hijo de Gudjohnsen. No me acuerdo la verdad, él era chiquito. Me acuerdo de haberlo visto, que esté con el padre en algún entrenamiento. Pero no me acordaba, era muy chico”, manifestó Messi ante los medios luego de la goleada ante Islandia, donde marcó el 2-0 transitorio de penal.

En su período juntos, Eidur Gudjohnsen y Messi ganaron siete títulos, entre los que destacan la corona europea del 2008-09, dos ligas (2008-09 y 2009-10) una Supercopa de Europa (2009) un Mundial de clubes (2009) una Copa del Rey, y dos Supercopa de España. En sus 4 temporadas jugó un total, de 115 partidos, y marcó 19 goles.

Argentina llega de buena forma pensando en el debut de la Copa del Mundo, donde se medirá con Argelia el martes 16 desde las 22hs, en el arranque del Grupo J.Cotejo donde también habrá una particularidad, ya que Messi enfrentará al hijo de Zidane, a quien enfrentó en clásico Barcelona vs Real Madrid.