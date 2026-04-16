En instalaciones de Ciudad Deportiva de la ciudad de Neuquén se realizó el lanzamiento del 8° Torneo de Pádel Ladies Patagónico, que contará con la participación de 120 jugadoras de más de 40 años. El ministerio de Juventud, Deportes y Cultura acompaña el evento, que se disputará desde este viernes en Plottier.

Al torneo se anotaron jugadoras provenientes de San Martín de los Andes, Zapala, Cutral Có, Plaza Huincul, Junín de los Andes, Picún Leufú, Piedra del Águila, Añelo, Senillosa, Plottier, Centenario y Neuquén Capital como así también de las ciudades rionegrinas de Cipolletti, General Roca, El Bolsón y Viedma. La actividad se iniciará este viernes desde las 15 en el Complejo Los Gallegos de Plottier ubicado sobre Ruta 22 (Guerrico casi Mansilla).

La ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, destacó la “posibilidad que ofrece este torneo a las protagonistas no solo de competir, sino también de compartir, conectar, intercambiar vivencias y disfrutar. Un poco de todo esto es lo que venimos trabajando desde el ministerio y la secretaría, apostando a este “lado B” del deporte que es lo que se cultiva más allá de la competencia”.

“Para nosotros –agregó- es un honor acompañar este tipo de eventos que benefician a deportistas amateurs o federados también. Venimos con una política deportiva clara en el desarrollo del deporte comunitario y federado con muchos programas que venimos trabajando como es Clubes Sociales, el de Fortalecimiento para los dirigentes deportivos y los entrenadores, junto al desarrollo de la infraestructura que también estamos llevando adelante como la construcción de los Salones de Actividades Físicas, el anuncio que hizo el gobernador de los natatorios que se van a ir construyendo, como así también las instalaciones que se vienen mejorando continuamente”. “Este torneo viene en concordancia con lo que estamos trabajando desde el Gobierno de la Provincia que es el desarrollo deportivo como una herramienta de contención, inclusión y de prevención. En este sentido el deporte viene a traernos luz, compañía y diversión”, concluyó Codermatz.

En el mismo sentido la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone, se mostró “feliz de poder acompañar por segunda vez este torneo. El año pasado pudimos vivir la integración de nuestras mujeres dentro de un espacio compartido de amistad e intercambio muy positivo”, resaltó.

“Eventos como estos es lo que justamente nos pide siempre el gobernador Rolando Figueroa: poner en valor torneos que buscan mejorar la calidad de vida de cada uno de los neuquinos y neuquinas. A todos los que en definitiva entienden que el deporte es una herramienta de formación, contención y fundamentalmente de vida”, resaltó.

En tanto que la responsable de la organización, Claudia Sammaroni, agradeció que el “Gobierno haya tomado la decisión de acompañar nuestro sueño de que Neuquén sea conocida como la provincia dónde se hace el torneo más grande para esta categoría. Lo creamos hace ocho años porque entendíamos que era una necesidad para las mujeres más de 40 que ya pueden jugar en el mismo nivel de competencias que las más jóvenes".

Sammaroni agregó que "más allá de la competencia en sí, también apuntamos al hecho social más que a lo deportivo donde aquí vienen a encontrar un espacio donde poder hacer algo que les hace bien. Y hacia ese objetivo apuntamos”.