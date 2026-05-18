Se jugó entre sábado y domingo pasado la décima fecha del Torneo Oficial B 2026 de la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe), Unión de Zapala volvió a ganar y mantiene diferencias en la cima, San Lorenzo goleó y es escolta, mientras que Atlético Neuquén, también se llevó una victoria y está tercero.

El Canario en Zapala goleó 4 a 0 a Esperanza de Rincón de los Sauces y se mantiene en la cima. Braian González en tres oportunidades y uno de Hadad Mainero para el líder, los autores de los goles. San Lorenzo goleó en el oeste de la capital provincial a Villa Iris por 6 a 0. Miguel Irribarra en tres ocasiones, doblete Franco Arias y Gustavo Dejón los goles del Cuervo. Atlético Neuquén sumó tres puntos claves de local, en el estadio Libertador General San Martín superó 1 a 0 a Añelo con tanto de Pablo Parra.

En Limay, hubo empate 2 a 2 entre Eucalipto Blanco y Bicicross de Senillosa. Bruno Rodríguez y Ezequiel Pizzaro para el local; Damián Zaneta y Santiago Pino para la visita. En Plottier, fue victoria 1 a 0 para Los Canales ante Sapere. Gael Retamal el tanto del local. Por otro lado en Cutral Co, Confluencia goleó 5 a 1 a Rivadavia. Diego Molina, dos de Facundo Dehais, Geremías Cortes, y dos en contra para el elenco vinotinto.

Las posiciones en certamen Oficial B: Unión de Zapala 28, San Lorenzo 25, Atlético Neuquén 20, Bicicross 17, Los Canales 16, Esperanza 13, Confluencia 13, Eucalipto Blanco 11, Sapere 10, Añelo 8, Villa iris 2, Rivadavia 1. La próxima fecha: Sapere vs San Lorenzo, Esperanza vs Los Canales, Bicicross vs Unión de Zapala, Añelo vs Eucalipto Blanco, Confluencia vs At.Neuquén, Villa iris vs Rivadavia.