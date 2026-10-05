La organización del Torneo Don Pedro emitió un comunicado oficial tras el grave episodio ocurrido el sábado en el predio Cubito de Neuquén, donde un futbolista (identificado como José Crespo, del equipo "La Banda de Judiciales") sufrió tres paros cardíacos en pleno partido.

El certamen es noticia por la salud de sus participantes y la negligencia al momento de prestar asistencia médica en plena crisis. El sábado 3 de octubre se desarrollaba el programa de la fecha número 7 cayó al piso convulsionando y en el momento de querer subirlo en camilla a la ambulancia, al vehículo de emergencias no le abría su puerta trasera.

La organización aseguró que José Alberto Crespo sufrió una convulsión en el predio, recibió oxígeno y fue asistido por una enfermera. El futbolista continúa internado en terapia intensiva.

La organización del Torneo Don Pedro brindó su versión sobre la emergencia que sufrió el futbolista amateur durante un partido disputado en el predio Cubito de Neuquén. Según explicaron, el futbolista presentó una convulsión mientras se encontraba en la cancha y negaron que haya sufrido allí un paro cardíaco.

De acuerdo con el relato brindado por un representante del torneo, una mujer que estaba entre el público fue la primera persona que se acercó para asistir al jugador. Posteriormente intervino la enfermera contratada para la jornada, quien evaluó su estado y comenzó con las maniobras correspondientes.

La organización sostuvo que cuenta con un informe elaborado por la profesional que participó de la asistencia. Según ese documento, Crespo sufrió una convulsión, fue controlado mediante un oxímetro y recibió oxígeno mientras se coordinaba su posterior traslado.

Don Pedro aseguró que no hubo un paro cardíaco en el predio

Desde el torneo remarcaron que, según la evaluación realizada durante la emergencia, el jugador no sufrió un paro cardíaco mientras permaneció en el lugar. Por ese motivo indicaron que no fue necesario utilizar el desfibrilador externo automático disponible.

Respecto de los paros cardíacos mencionados posteriormente, señalaron que manejan información sobre un episodio ocurrido en el hospital. Sin embargo, aclararon que no cuentan con un informe médico oficial del establecimiento y que, por lo tanto, no pueden precisar qué sucedió después del traslado.

Otro de los puntos cuestionados fue el funcionamiento de la ambulancia, particularmente por las dificultades registradas con su puerta trasera. La organización reconoció que existió un inconveniente, aunque indicó que se habría producido cuando algunas personas ingresaron al vehículo e intentaron abrirla.

Qué explicaron sobre la ambulancia y la atención

Desde Don Pedro afirmaron que la ambulancia estaba dentro del predio y fue trasladada desde otra de las canchas hasta el sector donde se encontraba Crespo. Según su estimación, entre el pedido de asistencia y su llegada habrían transcurrido aproximadamente dos o tres minutos.

La organización señaló además que el responsable de la ambulancia deberá elaborar un informe para establecer con precisión qué ocurrió con la puerta. También indicó que durante las jornadas dispone de ocho ambulancias pertenecientes a tres empresas para cubrir los diferentes predios donde se disputan los partidos.

Según explicaron, cada unidad debe disponer de oxígeno y un desfibrilador externo automático, mientras que el personal sanitario controla previamente la disponibilidad de esos elementos. La enfermera presente durante el episodio cuenta además con capacitación en RCP y primeros auxilios.

El jugador permanece internado en terapia intensiva

Don Pedro indicó que también dispone de 12 desfibriladores propios para reforzar la cobertura en aquellos lugares donde no hay una ambulancia. En el episodio del sábado, insistieron, el DEA no fue utilizado porque la profesional que atendió al futbolista no habría detectado un paro cardíaco en el predio.

Tras recibir maniobras de RCP iniciales por parte de una enfermera que estaba como espectadora, fue trasladado de urgencia al Hospital Bouquet Roldán, donde permanece internado en terapia intensiva en estado crítico y en coma farmacológico.

La organización explicó además que solicita una ficha médica a los participantes y que busca promover controles efectivos de salud antes de competir. Durante la jornada del sábado funcionó en el lugar un espacio de un centro de salud donde se ofrecían controles a los participantes.

Crespo continúa internado en terapia intensiva y su estado permanece delicado. Mientras sus allegados esperan su evolución, existen diferentes versiones sobre lo sucedido durante la emergencia y la organización.

Los cuestionamientos

Testigos, allegados y presentes cuestionaron severamente el comunicado de la liga, denunciando demoras en la atención, fallas en la ambulancia (como problemas en la apertura de la puerta trasera) y la supuesta ausencia de un desfibrilador externo automático (DEA) operativo en el lugar.