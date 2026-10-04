Las aguas del río Limay serán escenario el 21 de noviembre de la primera edición de Dragón Fun, una nueva propuesta deportiva y recreativa que reunirá a equipos de empresas, instituciones, clubes y grupos de amigos.

La iniciativa es impulsada por Quatro Vientos, prestadora habilitada para desarrollar actividades náuticas en el río Limay, y propone combinar navegación, competencia y recreación en una jornada pensada tanto para participantes con experiencia como para quienes se acercan por primera vez a esta actividad.

La competencia tendrá carreras de 200 metros en embarcaciones de dragón, con equipos integrados por 10 participantes y un guía, encargado de conducir la embarcación durante el recorrido. Uno de los principales atractivos de la propuesta estará en la coordinación entre los integrantes de cada equipo. El ritmo de la navegación dependerá del trabajo conjunto, por lo que la actividad pondrá a prueba la sincronización y la capacidad de organización de cada grupo.

No será necesario contar con experiencia previa. La organización contempla la preparación de los equipos y proporcionará el equipamiento necesario para participar.

Dragón Fun: Competencia de embarcaciones en el río Limay

Además de las carreras, la jornada incluirá reconocimientos vinculados con la performance y el espíritu de equipo, junto con música, gastronomía y distintas actividades recreativas a orillas del Limay.

La propuesta suma así una alternativa diferente a la agenda de actividades vinculadas con el río en la ciudad de Neuquén, donde el corredor costero concentra durante todo el año propuestas deportivas y recreativas.

El Limay es uno de los principales espacios naturales para actividades al aire libre de la región. Sus costas son escenario de navegación, flotadas, pesca deportiva y otras experiencias que aprovechan el entorno del río. Con Dragón Fun, la propuesta incorpora una modalidad de competencia que tendrá como eje la navegación en equipo y que apunta a generar una experiencia compartida más allá del resultado deportivo.

Las inscripciones se habilitarán próximamente y los cupos serán limitados. Para obtener información, los interesados pueden comunicarse al 0299 4564811, consultar el perfil de Instagram @quatrovientosaventura o escribir a quatrovientosnqn@gmail.com.