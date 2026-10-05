Una vez más, el Torneo Don Pedro es noticia por la salud de sus participantes y la negligencia al momento de prestar asistencia médica en plena crisis.

El sábado 3 de octubre se desarrollaba el programa de la fecha número 7 y en las canchas del predio Cubito de Neuquén Capital, un jugador que pertenece al equipo “La Banda de Judiciales” cayó al piso convulsionando y en el momento de querer subirlo en camilla a la ambulancia, al vehículo de emergencias no le abría su puerta trasera.

En medio de la desesperación, un particular ingresó su camioneta 4x4 al campo de juego, subieron al afectado entre los compañeros a la caja del rodado y fue trasladado con rapidez al Hospital Castro Rendón.

A todo lo vivido se sumó la inexperiencia del personal que prestaba servicio en las canchas, por lo que una enfermera que se encontraba como espectadora realizó los trabajos de RCP al cuerpo de José Alberto Crespo para mantenerlo con vida ya que sufrió dos paros cardíacos.

José Alberto Crespo es el nombre del jugador que sufrió dos paros cardíacos en pleno partido del Torneo Don Pedro.

La presencia de ambulancias en los predios es una práctica habitual en las canchas de Neuquén y Cipolletti, pero en muchas ocasiones los ocupantes de las mismas no han estado en condiciones de brindar la asistencia necesaria.