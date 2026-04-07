El Campeonato Argentino de Menores de ajedrez que se llevó a cabo del 2 al 5 de abril en Villa Martelli, en el conurbano bonaerense, conto con la participación de una representación de Neuquén junto a equipos de delegaciones de Formosa, Chaco, Córdoba, Santa Fe, Ushuaia, Chubut, Misiones, Salta, San Luis, Buenos Aires y Capital Federal, estos dos últimos que aportaron la mayor cantidad de jugadores.

Los jóvenes Liwen Retamal, Pedro Brillo, Tobías Marino, Francesco Toscano y Morena César representaron a la provincia de Neuquén en un viaje que contó con el acompañamiento de referentes del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, a través de la secretaría de Deportes.

“Acompañar a nuestros jóvenes en este tipo de competencias es una decisión política que reafirma el compromiso del Gobierno provincial con el desarrollo deportivo en todo el territorio. Nos llena de orgullo ver cómo representan a Neuquén con tanto respeto, responsabilidad y valores, llevando adelante no solo un buen desempeño deportivo sino también una conducta ejemplar”, destacó la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone.

Uno de los aspectos más destacados fue la obtención del premio Fair Play otorgado a Morena César y extendido a toda la delegación, en reconocimiento a su comportamiento ejemplar y espíritu deportivo a lo largo de la competencia.

“Para nosotros es una enorme satisfacción poder participar de estos torneos, es un gran orgullo representar a la provincia y vivir una experiencia muy enriquecedora al compartir con chicos y chicas de distintos puntos del país”, destacó la nativa de San Martín de los Andes, la joven Morena César.

Si bien no se registraron posiciones de podio, cuatro de los cinco representantes neuquinos lograron ingresar al ranking nacional, sumando puntos en sus respectivas categorías, lo que constituye un logro significativo teniendo en cuenta el alto nivel del torneo.

La delegación estuvo acompañada por un equipo de coordinación integrado por Martín Carvallo, instructor y árbitro del Club Torre Negra y F7 Arbitraje; Santiago Jara, árbitro e instructor de F7 Arbitraje. Además, cada deportista participó junto a su profesor del club o escuela a la que pertenece.

Se destacó que la participación en este tipo de competencias nacionales continúa fortaleciendo el desarrollo del ajedrez en la provincia, promoviendo valores como el respeto, la disciplina y el esfuerzo entre los jóvenes deportistas.