En un destacado logro para el deporte neuquino, Felipe Bruni consiguió la medalla de plata por equipos con la Selección Argentina en el Campeonato Sudamericano de Gimnasia Artística. El gimnasta de 15 años oriundo de Villa La Angostura formó parte del equipo nacional que terminó en segundo lugar en el certamen disputado en Lima, Perú. El joven de 15 años tuvo una destacada actuación pese a competir con una lesión en uno de sus tobillos, y consiguió clasificarse a dos finales individuales.

El equipo argentino terminó en el segundo puesto de la clasificación por conjuntos, detrás de Colombia, el ganador de la competencia. En el plano individual, Bruni logró ubicarse entre los ocho mejores en salto y suelo, los dos aparatos en los que consiguió su clasificación a las finales. Además, terminó noveno en la clasificación general, que contempla la sumatoria de sus resultados en los distintos ejercicios.

Su actuación tuvo un mérito especial por las dificultades físicas que debió afrontar. El gimnasta arrastraba una lesión de tobillo desde el Campeonato Nacional y necesitó una evaluación médica y un vendaje de protección antes de competir. Incluso, sus mayores expectativas estaban puestas en barra fija y arzones, pero terminó consiguiendo sus mejores resultados en salto y suelo.

Bruni compitió pese a una lesión en el tobillo y obtuvo la medalla de plata con Argentina.

Dejó Villa La Angostura para perseguir su sueño

La historia de Bruni tiene un recorrido particular. Comenzó a practicar gimnasia artística a los cinco años y, cuando tenía 12, tomó junto a su familia la decisión de dejar Villa La Angostura para radicarse en Plottier. Allí comenzó a entrenarse con Pablo Cañaz, en instalaciones con aparatos homologados para competencias internacionales. Actualmente combina cinco horas diarias de entrenamiento, cinco días a la semana, con sus estudios. Su esfuerzo le permitió consolidarse entre los mejores gimnastas de su categoría y volver a integrar el seleccionado argentino.

El Sudamericano de Lima marcó otro paso importante en su carrera. Después de cerrar la temporada 2026 con una medalla continental, dos clasificaciones a finales y un noveno puesto individual, su próximo desafío será adaptarse a la categoría juvenil, en la que competirá a partir de 2027.