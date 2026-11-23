Deportivo Roca y Atlético Regina definiran este lunes desde las 16 el campeón del Torneo Clausura 2026 de la Liga Deportiva Confluencia, que se jugará en la cancha de Unión Alem Progresista de Allen.

En partido único o desempate por el título contará con el arbitraje de Emilio Cubría. La final por el campeonato se da después de que los dos equipos terminen el el certamen con 29 puntos. Sus campañas fueron idénticas en resultados con 9 triunfos, 2 empates y 2 derrotas.

Para Los Albos la motivación es especial ya que puede ser tricampeón. El año pasado también se coronó en un desempate en Allen, al ganar el Torneo Anual contra La Amistad de Cipolletti. En el primer semestre del 2026, se quedaron con el Torneo Apertura, en lo que fue sexto campeonato obtenido en la historia de la Liga.

En la semana se comunicó de parte de la dirigencia y del propio entrenador Diego Napolitano, que será el último partido como director técnico del equipo de La Perla del Valle, pese a que no hay notificación oficial, las fuertes versiones indican que en los próximos días se haría cargo del fútbol profesional de La Amistad de Cipolletti.

En la despedida como entrenador de Diego Napolitano, Atlético Regina irá por el tricampeonato

En el caso del Deportivo Roca, buscará volver a ser campeón después de tres años. Su última conquista fue en el Torneo Apertura 2023, se impuso por penales en aquella oportunidad ante Cipolletti. Si lo obtiene será su 16° título de Liga.

La final en Allen tendrá público de las dos hinchadas y contará con un operativo de seguridad de casi 100 policías. La idea es que no se crucen en el trayecto. El público del Albo llegará por la Ruta 22 y el del Naranja por la Ruta 65. La gente de Villa Regina ingresará por el portón principal de la calle Intendente Mariani y los del Naranja lo harán por la calle Belgrano.