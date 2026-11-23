En duelo de punteros, Boca Juniors como visitante derrotó a Independiente de Neuquén por 86 a 68 en el marco de la décima fecha del Torneo Apertura de la temporada 2026/2027 de la Conferencia Sur de la Liga Nacional Femenina de básquet, que tuvo por escenario a La Caldera de José Rosa y Perito Moreno de Neuquén capital.

En una noche de gran convocatoria y un estadio casi colmado, el Xeneize se llevó la victoria con Luciana Delabarba como la gran figura de la noche. El Xeneize comenzó mejor y se llevó el primer cuarto por 24 a 17, con un destacado arranque de Delabarba. Independiente encontró respuestas en Sofía Cabrera, pero la visita impuso su juego en el segundo período y se fue al descanso largo arriba por 51 a 31.

Boca Juniors venció a Independiente y lidera la Conferencia Sur





En el tercer cuarto, Boca mantuvo el dominio y amplió la diferencia y se puso arriba 69 a 44). En el último parcial, el Rojo mostró una mejor versión con los ingresos de las juveniles Alina Farías, Abril Fernández, Clara Remolina y Lourdes Briones, logró achicar distancias, pero no pudo cambiar la historia.







Luciana Delabarba fue la gran protagonista de la noche con 24 puntos, liderando la ofensiva visitante. De esta manera, Boca consiguió su revancha tras la derrota sufrida ante Independiente en la Bombonerita y se llevó la victoria 86 a 68.

Luego del encuentro de esta noche, Boca Juniors quedó como único lider de la Conferencia con 18 puntos, en diez partidos jugados con ocho victorias y dos derrotas, y un porcentual de 80,%. En tanto, Independiente se ubica segundo con 16 puntos, en 9 jugados con 7 ganados y dos perdidos y un porcentual 77,7%.