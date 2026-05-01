Después de más de una década de relación, Rochi Igarzábal dio un paso importante en su vida personal al casarse por civil con Milton Cámara. La ceremonia se realizó el viernes 30 de abril en un entorno completamente íntimo, alejado del ruido mediático y rodeado solo de sus afectos más cercanos.

La propia Rochi Igarzábal fue quien decidió compartir algunos fragmentos del especial momento en sus redes sociales, donde dejó ver la felicidad que atravesaba junto a Milton Cámara. En las imágenes, ambos aparecen sonrientes, sosteniendo la libreta de matrimonio y celebrando con un beso que reflejó la emoción del instante.

El evento tuvo un perfil bajo, algo que caracteriza a la pareja desde el inicio de su vínculo. Familiares y amigos cercanos acompañaron a Rochi Igarzábal y Milton Cámara, quienes eligieron priorizar la calidez del encuentro por sobre cualquier despliegue ostentoso.

Uno de los momentos más tiernos se dio a la salida del registro civil, cuando los recién casados fueron recibidos entre papelitos de colores, burbujas y abrazos. Allí también estuvo presente Lupe, la hija que tienen en común, quien formó parte central de esta celebración familiar.

Las imágenes muestran a Rochi Igarzábal, Milton Cámara y la pequeña Lupe compartiendo risas y gestos de cariño, consolidando la idea de que el casamiento no solo simbolizó una unión de pareja, sino también la reafirmación de su proyecto familiar.

Luego de la ceremonia, el festejo continuó con un almuerzo íntimo. Lejos de grandes salones o eventos multitudinarios, la pareja eligió un encuentro relajado donde pudieron brindar por esta nueva etapa junto a su círculo más cercano.

En cuanto al look, Rochi Igarzábal optó por un estilo elegante pero descontracturado. Lució un conjunto en tono hueso compuesto por blazer y falda larga, acompañado de zapatos bajos y un pequeño bolso a tono. El detalle final lo aportó un delicado ramo de calas blancas.

Por su parte, Milton Cámara eligió un traje oscuro sin corbata, manteniendo la misma línea informal y sofisticada del evento. Así, ambos construyeron una estética simple pero cuidada, en sintonía con el espíritu íntimo que definió toda la celebración.