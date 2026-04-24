El regreso de Oriana Sabatini a la Argentina no pasó desapercibido y volvió a poner en foco su relación con Gabriela Sabatini, una figura clave en su historia familiar. En medio de su nueva etapa personal, marcada por la maternidad junto a Paulo Dybala, la cantante decidió hablar sin rodeos sobre el distanciamiento que mantiene con la extenista.

Durante una entrevista en LAM, ciclo conducido por Ángel de Brito, la artista fue consultada directamente sobre el tema y sorprendió con su respuesta. “A mí no me pasó nada, no tengo ningún problema con ella”, expresó Oriana Sabatini, dejando en claro que de su lado no existe conflicto alguno.

Sin embargo, sus declaraciones no terminaron ahí y encendieron aún más las especulaciones. La cantante fue contundente al revelar que el vínculo está completamente cortado: “No hablamos más pero no por decisión mía. No es un problema mío”. Con esa frase, dejó entrever que la distancia responde a una actitud que no depende de ella.

En ese sentido, Oriana Sabatini también aclaró que no tiene cuentas pendientes ni reclamos hacia su tía. “No tengo nada que plantear”, sostuvo, marcando una postura firme y sin rencores. Aun así, el silencio del otro lado sigue siendo el gran interrogante que rodea esta historia familiar.

El nacimiento de Gia, su hija con Paulo Dybala, parecía ser una oportunidad ideal para un acercamiento con Gabriela Sabatini, pero eso no ocurrió. La falta de contacto tras este momento tan importante generó sorpresa tanto en su entorno como en el público.

Cuando le preguntaron si le gustaría reencontrarse, la respuesta de Oriana Sabatini fue directa: “Quiero ver a las personas que tienen ganas de verme, no sé cómo viene de su lado. Pregúntenle a ella”. Así, dejó la puerta abierta, pero condicionada a la iniciativa de la exdeportista.

Mientras tanto, la artista atraviesa un presente emocional acompañado por su círculo más cercano. En su cumpleaños número 30, Catherine Fulop le dedicó un mensaje cargado de amor: “Hoy celebramos tu vida… es tu primer cumple de mamá”, escribió, destacando el cambio profundo que implica esta nueva etapa.

En contraste, el silencio de Gabriela Sabatini frente a estos acontecimientos continúa generando incógnitas. Por ahora, el vínculo con Oriana Sabatini permanece en pausa, sin señales de reconciliación y con una distancia que, según la propia cantante, no fue elegida por ella.