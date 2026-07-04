La histórica eliminación de Alemania a manos de Paraguay en el Mundial dejó una de las imágenes más impactantes del torneo y también instaló una frase que rápidamente explotó en redes sociales. En medio de la euforia por el triunfo guaraní, volvió a tomar fuerza una expresión que Gustavo Alfaro convirtió en sello personal: “cazadores de utopías imposibles”. La sentencia, repetida en charlas, conferencias y vestuarios, hoy representa mucho más que un simple lema deportivo.

Mientras el mundo del fútbol analizaba la sorpresiva caída alemana, miles de usuarios rescataron antiguas declaraciones del entrenador argentino. Para muchos, aquella idea sintetiza a la perfección el espíritu de una selección paraguaya que llegó como outsider y terminó escribiendo una página histórica. La frase no nació de casualidad ni fue pensada como un recurso marketinero: es una filosofía que Gustavo Alfaro viene construyendo desde hace años.

El concepto tomó notoriedad internacional durante el ciclo de Ecuador rumbo al Mundial de Qatar 2022. Allí, Alfaro apeló constantemente a la idea de perseguir sueños que parecían fuera de alcance. Con el tiempo, el mensaje se transformó en una bandera emocional para sus futbolistas y ahora volvió a resignificarse con la campaña de Paraguay. Para el DT, lo imposible es apenas una barrera mental que puede romperse con convicción y trabajo colectivo.

En busca de un sueño

Uno de los pilares de esta filosofía tiene que ver con desafiar la lógica establecida. En un deporte donde las estadísticas, el poder económico y la historia suelen marcar el favoritismo, Alfaro propone correr esos límites. Ser un “cazador de utopías imposibles” implica no aceptar el destino escrito de antemano y animarse a competir contra potencias históricas sin resignarse antes de tiempo.

La idea también encuentra inspiración en una famosa reflexión atribuida a Fernando Birri y popularizada por Eduardo Galeano sobre la utopía. Según esa mirada, el objetivo no necesariamente debe alcanzarse para tener valor: lo importante es caminar hacia él. En el fútbol, esa búsqueda se traduce en sostener procesos, resistir momentos adversos y fortalecer la mentalidad incluso cuando el escenario parece imposible.

Otro aspecto fundamental para Gustavo Alfaro es el trabajo psicológico sobre los futbolistas. El entrenador considera que las grandes gestas primero se ganan en la cabeza. Por eso insiste en romper el “techo de cristal mental” que muchas veces limita a selecciones consideradas menores. El mensaje apunta a dejar atrás el conformismo y reemplazarlo por la ambición real de hacer historia.

En busca de un sueño

En una de sus declaraciones más recordadas, Alfaro explicó el impacto de esa mentalidad en sus dirigidos. “Ellos fueron capaces de creer”, aseguró al hablar de sus jugadores durante el proceso con Ecuador. Además, destacó que sus equipos entendieron que debían “colgar su cuadro en la historia” y asumir el desafío de representar los sueños de todo un país dentro de una cancha.

Con la epopeya de Paraguay todavía fresca, la frase volvió a recorrer el planeta y trascendió el universo futbolero. Hoy, “ser un cazador de utopías imposibles” funciona como símbolo de resiliencia, valentía y esperanza. En tiempos donde los gigantes parecen dominarlo todo, Gustavo Alfaro logró instalar una idea capaz de emocionar incluso a quienes no siguen el fútbol: la de animarse a perseguir aquello que todos consideran inalcanzable.