Argentina volvió a rugir fuerte en el hockey sobre césped. Las Leonas y Los Leones se quedaron con las medallas doradas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y lo hicieron frente al mismo rival: Chile. Las mujeres golearon 5-0 para recuperar el título que habían perdido en 2022, mientras que el seleccionado masculino se impuso 3-1 y volvió a demostrar su dominio absoluto en la competencia.

Las Leonas protagonizaron una final prácticamente perfecta. El equipo argentino salió decidido a quedarse con el oro y terminó imponiéndose con los goles de Lara Casas, Pilar Palacio, Catalina Andrade y Lourdes Pishton, autora de un doblete. El 5-0 ante Chile significó la cuarta medalla dorada para el hockey femenino argentino en la historia de los Juegos Suramericanos.

El título tuvo además un sabor especial por el antecedente de Asunción 2022. En aquella edición, Chile había derrotado a Argentina en la final y se había quedado con el oro, mientras Las Leonas debieron conformarse con la medalla plateada. Cuatro años después, el conjunto albiceleste tuvo la posibilidad de revancha y no dejó dudas en la definición.

El camino hasta la final había sido arrollador. Argentina comenzó el torneo con una goleada 14-0 ante Paraguay, luego venció 5-0 a Uruguay y volvió a derrotar a Chile por 5-1 en la fase de grupos. En su última presentación antes de la definición, aplastó 19-1 a Perú. Así, llegó al partido decisivo invicta y con una enorme diferencia de goles.

El oro también permitió prolongar el gran momento de Las Leonas después de la consagración en el Mundial 2026. El seleccionado argentino se había quedado con el título mundial el pasado 29 de agosto frente a Países Bajos, en una definición que se resolvió por penales australianos. Siete integrantes de aquel plantel campeón también formaron parte de la conquista en Santa Fe: Mercedes Artola, Emma Knobl, Milagros Alastra, Sofía Cairó, Lara Casas, Zoe Díaz y Brisa Bruggesser.

Los Leones extendieron su reinado y volvieron a quedarse con el oro

Y la alegría fue doble porque Los Leones también volvieron a subirse a lo más alto del podio. El seleccionado masculino derrotó 3-1 a Chile y conquistó la medalla dorada, alcanzando así su quinto título consecutivo en los Juegos Suramericanos. Santiago Tarazona, Martín Ferreiro y Franco Agostini marcaron los goles argentinos.

La final masculina comenzó con Argentina tomando el control de la bocha y buscando imponer condiciones desde el inicio. Sobre los 14 minutos, Santiago Tarazona apareció para capturar un rebote dentro del área y marcar el 1-0 en el cierre del primer cuarto. El tanto tuvo un significado especial para el jugador de GEBA, ya que se trató de su despedida de la Selección.

Argentina mantuvo la presión en el segundo cuarto y consiguió ampliar la diferencia. Con el correr de los minutos, Los Leones manejaron el partido y sostuvieron la ventaja ante un Chile que intentó reaccionar. El conjunto nacional terminó imponiéndose 3-1 y volvió a celebrar un título que ya parece formar parte de su historia reciente.

El clásico continental volvió a quedar en manos argentinas y Santa Fe fue escenario de una jornada dorada por partida doble. Las Leonas recuperaron el trono perdido y Los Leones extendieron una hegemonía que ya lleva cinco ediciones consecutivas. Dos finales, un mismo rival y dos medallas de oro para Argentina.