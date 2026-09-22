Un debut complicado producto de una lesión tuvo la neuquina radicada en España, Pilar Etchechoury, que abrió la segunda y última semana de competencia para los deportistas neuquinos que participan de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 que tienen por escenario a Rosario como sede central, y a las ciudades de Rafaela y Santa Fe con subsedes.

La representante provincial ganó en su debut, pero más tarde una lesión le impidió completar el partido del segundo turno en la apertura del squash que tiene su sede en la La Nave C del Predio Ferial de Rosario, sede de la disciplina.

En el estreno, la deportista radicada en Europa superó este lunes a la chilena Camila Gallegos por 11-4, 7-11, 11-5, 9-11 y 11-7 y se impuso por 3 a 2.

Consultada sobre lo ocurrido comentó que "nada grave, me resbalé y se me tensionó la rodilla asi que decidífrenar para poder seguir mas adelante en la competencia".

La neuquina ya sabe lo que es hacer podio en esta competencia, ya que logró medallas en sus dos anteriores participaciones. En Cochabamba 2018, en Bolivia obtuvo dos medallas de plata, una en dobles femenino y otra en equipo femenino, y en Asunción 2022, en Paraguay, logró plata en la modalidad por equipos y bronce en dobles.