Esteban Silva y Wanda Arca: neuquinos en los Juegos Suramericanos

Este martes 22 de septiembre será el turno del debut del tiro con arco con dos neuquinos, Esteban Silva y Wanda Arca, que tendrán actividad tanto individual como en equipo en el Hipódromo Óvalo en la modalidad recurvo en Rosario en el marco de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 que se disputan en la provincia litoraleña.

El nativo de Plottier, Esteban Silva, estudiante de segundo año de Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue, atraviesa uno de los momentos más importantes de su joven carrera deportiva. Representará a la Argentina en los como integrante del equipo albiceleste de la categoría Senior. A los 20 años, su historia combina formación universitaria, alto rendimiento, resiliencia y el sueño de llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

A simple vista, el tiro con arco parece depender exclusivamente de la precisión del brazo y de la técnica. Sin embargo, para Esteban Silva, cada flecha comienza mucho antes de tensar la cuerda. Se inicia en la concentración, continúa en el control de la respiración y termina en la capacidad de mantener la mente enfocada en un único objetivo.

“La diana refleja el estado mental de la persona. Si hay una dispersión muy grande, es porque esa persona está alterada”, explica el joven deportista de Plottier. La frase resume una de las principales enseñanzas que encontró en este deporte: para acertar en el blanco, primero hay que conseguir cierto equilibrio interior.

Esteban cursa actualmente segundo año de Ingeniería Electrónica en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue y, al mismo tiempo, desarrolla una exigente carrera deportiva. Su rutina combina horas de estudio con entrenamientos que pueden extenderse entre dos y tres horas, de cuatro a seis veces por semana. Una agenda que exige organización, constancia y capacidad para sostener objetivos de largo plazo.

El vínculo de Esteban con el tiro con arco comenzó de una manera inesperada

En 2019, mientras participaba de un partido de básquet, un control médico permitió detectar una afección cardíaca. Hasta ese momento, llevaba una vida marcada por la actividad física y había practicado diferentes disciplinas, entre ellas taekwondo, ciclismo y básquet.

El diagnóstico modificó sus posibilidades deportivas. La recomendación médica fue evitar actividades aeróbicas de alta exigencia. Entre las alternativas sugeridas aparecieron el golf, la equitación y el tiro con arco.

La opción estaba a pocas cuadras de su casa. Esteban decidió probar. Aquel primer acercamiento terminó transformándose en una nueva forma de entender el deporte y también en un proyecto de vida. Lo que comenzó como una alternativa se convirtió progresivamente en una disciplina de alto rendimiento, con competencias, viajes, entrenamientos especializados y la posibilidad de representar al país.

Comenzó su recorrido competitivo en el Club Unión de Arqueros de Plottier y desde hace dos años entrena en Arqueros del Comahue, bajo la conducción de Damián Otero, quien también es entrenador de la selección argentina.

Su evolución le permitió incorporarse al seleccionado nacional y formar parte del grupo élite de su categoría, integrado por un reducido número de deportistas que se concentra periódicamente para realizar controles y evaluaciones técnicas.

Esteban Silva y Wanda Arca: neuquinos en los Juegos Suramericanos

Wanda Arca, la otra neuquina

Oriunda de la capital provincial, es integrante de la Selección Argentina de tiro con arco en la modalidad de arco recurvo. Entre sus actividades más recientes, compitió en el Campeonato Panamericano en México y forma parte de la delegación albiceleste en los Juegos Suramericanos.

Wanda Arca señaló antes del debut que “es un honor poder llevar los colores argentinos. Entrené con todo. La expectativa es mejorar lo que hice en México. Ese torneo fue puro aprendizaje, tiramos con los mejores del mundo. ahora podremos repetir la experiencia en los Odesur".