El mundo River recibió una noticia tan inesperada como dolorosa. Agustín Ruberto volvió a sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y deberá afrontar una extensa recuperación que lo marginará durante gran parte del año.

La lesión se produjo en la práctica del martes, cuando el delantero sintió una molestia en la rodilla izquierda que encendió rápidamente las alarmas del cuerpo médico. Tras los estudios correspondientes, se confirmó el diagnóstico que golpea de lleno al juvenil del Millonario, una baja sensible para el plantel.

La situación genera aún más impacto por el antecedente reciente: Ruberto ya había atravesado la misma lesión en febrero de 2025, cuando formaba parte de la Selección Argentina Sub 20 en el Sudamericano de la categoría frente a Uruguay. Aquella recuperación lo había dejado varios meses fuera de competencia.

El delantero, que había logrado volver a sumar minutos en Primera durante 2026 bajo la conducción técnica de Marcelo Gallardo, apenas pudo disputar seis encuentros en la temporada antes de este nuevo revés físico.

El parte médico tras la clasificación

En River optaron por no difundir el diagnóstico hasta después del partido ante Gimnasia, para evitar un impacto negativo en la previa del encuentro que terminó con triunfo del conjunto de Núñez por 2-0 en el Monumental.

Ahora, el futbolista deberá atravesar primero el proceso de desinflamación de la rodilla para luego ser intervenido quirúrgicamente. Posteriormente comenzará una larga rehabilitación que lo mantendrá alejado de las canchas, al menos, hasta el próximo año.