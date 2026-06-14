Se pone en marcha el Grupo E del Mundial 2026 con el estreno de una de las selecciones fuertes. Alemania empezó su camino con un triunfo aplastante 7-1 ante el debutante Curazao. Los germanos arrancaron arriba por Felix Nmecha, y si bien los caribeños sorprendieron al igualar por intermedio de Livano Comenencia, luego se vino la lluvia de tantos. Nico Schlotterbeck restituyó la ventaja alemana, Kai Havertz amplió de penal, Jamal Musiala puso el cuarto, Nathaniel Brown el quinto, Deniz Undav el sexto y nuevamente Havertz cerró la goleada.

El cuatro veces campeón del mundo tiene como objetivo de cambiar la imagen deslucida de los últimos dos mundiales en Rusia y Qatar, donde se volvió en primera ronda. Por el momento, y a pesar de un inesperado 1-1 transitorio, los de Julian Nagelsmann repitieron aquel histórico 7-1 de 2014 ante Brasil para subirse a la cima del Grupo E. De reojo mira Ecuador, que debuta por la noche ante Costa de Marfil.

Alemania fue más, y pese al empate de Curazao, lo goleó sin piedad en Houston. (Foto: Reuters)

No hubo paridad entre una de las históricas de la Copa del Mundo y los centroamericanos, que igualmente mantuvieron una mágica ilusión durante 17 minutos porque pese al 0-1 inicial lograron igualar: el tanto de Comenencia pasó a la historia al ser el primero de Curazao en un Mundial. Sin embargo, los germanos impusieron su jerarquía y, luego de varias ocasiones claras, destrabaron el marcador para irse 3-1 al descanso. Ya con el duelo encaminado, el 4-1 de Musiala liquidó el pleito, al que sólo le agregaron goles para hacer el triunfo más holgado. Tres puntos y goleada para la Mannschaft, que mostró su capacidad ofensiva ante el rival más débil para acomodarse en el Grupo E.

Alemania 7-1 Curazao, los goles

Solamente cinco minutos le tomó a Alemania abrir el marcador, y lo hizo mediante una enorme jugada colectiva. Nmecha buscó la pared con Florian Wirtz y la fue a buscar inmediatamente. El volante del Liverpool se la dejó justa al del Borussia Dortmund, que la acomodó con un estupendo remate al segundo palo.

A pesar de un dominio posterior de los germanos con otras dos ocasiones claras, un contragolpe inesperado tomó mal parada a la defensa y Curazao consiguió un histórico empate. Después de un remate de Jürgen Locadia que rebotó en un defensor, Comenencia tomó el rebote, sacó un disparo de zurda que, con un desvío en el camino, se convirtió en el 1-1.

Sin embargo, pese a la sorpresa que significó el empate, Alemania finalmente impuso su superioridad y desniveló por la vía aérea. Nathaniel Brown ejecutó un córner cerrado al primer palo y Schlotterbeck, anticipando de cabeza para colocarla en el segundo palo, restableció la ventaja germana en Houston.

La superioridad del primer tiempo se terminó de materializar justo antes del descanso y desde los doce pasos. Riechedly Bazoer se llevó puesto a Nmecha cuando éste se preparaba para rematar y el marroquí Jalal Jayed cobró la pena máxima, que Havertz cambió por el 3-1 alemán con una ejecución cargada de frialdad.

La segunda parte no aplacó el dominio de Alemania, que tardó solamente dos minutos en ponerse 4-1. En una jugada entre dos del Bayern Múnich, el gran pase entre líneas de Joshua Kimmich dejó en posición a Musiala para que el volante cruce un remate bajo al segundo palo y establezca la goleada.

Promediando la segunda mitad llegó un tanto más que amplió la diferencia en favor de los de Nagelsmann. Una buena asistencia del ingresado Undav de espaldas al arco le dejó servido el tanto a Brown, que trepó por la izquierda para definir con derecha al segundo palo y marcar su primer gol con la selección alemana.

Ya con el encuentro resuelto, Undav coronó un buen ingreso desde el banco con su propio tanto que retrató el 6-1 y la destrucción total de Curazao. Un centro desde la izquierda de Havertz cruzó toda el área y le llegó a Kimmich, quien puso un pase al medio para que el delantero del Stuttgart se anote en el resultado.

Faltaba un tanto más, y fue Havertz el que lo aportó para cerrar el aplastante 7-1. Una gran habilitación de Undav al espacio dejó de cara al gol al delantero del Arsenal, que ante la puso por encima de la desesperada salida de Eloy Room para decretar su doblete y el resultado final para los germanos.

Formaciones

Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann.

Curazao: Eloy Room; Sherel Floranus, Armando Obispo, Riechedly Bazoer, Deveron Fonville; Leandro Bacuna, Livano Comenencia, Juninho Bacuna; Tahith Chong; Sonije Hansen, Jürgen Locadia. DT: Dick Advocaat.

TV: DSports.

Árbitro: Jalal Javed (Marruecos).

Estadio: NRG Stadium (Houston, Estados Unidos).

La previa

El seleccionado que comanda Julian Nagelsmann muestra una renovada cara en cancha, con figuras destacadas en el ataque como Sané, Musiala, Wirtz y Havertz. La gran novedad para la competencia es el retorno de Manuel Neuer, quien había dejado la selección, y ahora no solo está en la lista de 26, sino también como titular. Alemania llega con dos triunfos en la previa: derrotó a Finlandia 4-0 y a Estados Unidos 2-1, mientras que el elenco centroamericano tropezó con Escocia 4-1, y luego se repuso contra Aruba 4-0.

Musiala, la figura de Alemania para este mundial

Enfrente estará Curazao, elenco que disputa su primer Mundial luego de hacer una gran presentación en las Eliminatorias de Concacaf, consiguiendo el boleto de forma invicta. El plantel cuenta con 25 de 26 futbolistas nacidos en Países Bajos, lo que le dio otro cambio dentro de su funcionamiento y resultados.